Truy tố 10 can phạm vượt ngục tập thể

Hôm nay, VKSND TP HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển toàn bộ hồ sơ cho tòa cùng cấp để đưa ra xét xử Nguyễn Minh Hùng cùng 9 bị can khác vì có hành vi tổ chức trốn trại tập thể hồi tháng 10/2009.

Theo đó, 10 bị can này bị truy tố về tội “trốn khỏi nơi giam giữ”. Riêng Nguyễn Minh Hùng còn bị truy tố thêm tội “trộm cắp tài sản” vì ngay sau khi trốn thoát đã tranh thủ “nẫng” một chiếc xe máy của người dân.

Cáo trạng của cơ quan công tố xác định, Nguyễn Minh Hùng cùng 15 người khác đều là can phạm bị giam giữ tại công an quận Tân Phú (TP HCM). Do có ý định trốn trại, tối 12/10/2009, “đại ca” này tập hợp toàn bộ can phạm để cùng lên kế hoạch vượt ngục. Tuy nhiên, 6 người trong phòng từ chối tham gia vì không muốn tiếp tục phạm tội.

Sau đó, Hùng dùng điện thoại di động mà trước đó một can phạm đã nhờ người thân lén gửi vào qua đường tiếp tế thức ăn, nhắn tin cho một phụ nữ (không xác định được lai lịch) yêu cầu gửi cho mình một lưỡi cưa.

Vài ngày sau, cũng qua việc gửi quà thăm nuôi, Hùng đã nhận được chiếc cưa sắt. Hằng ngày, Hùng và 9 can phạm chia nhau canh công an, cưa đứt 2 song cửa trại giam. Tiếp đó, băng nhóm này đã dùng song sắt làm dụng cụ cạy nền gạch nhà vệ sinh tìm chỗ đất mềm đào thành một đường hầm thông ra cống thoát nước bên ngoài. Đến rạng sáng 17/10/2009, Hùng và đồng bọn chui qua hầm trốn thoát.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm để người bị giam giữ trốn nhằm tiếp tục làm rõ, xử lý những cán bộ, chiến sĩ Đội cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp nhà tạm giữ công an quận Tân Phú.

