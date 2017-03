Truy tố 13 bị can trong vụ án kè Đà Nông

Theo đó, bị can Lê Mao - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) kiêm Trưởng Ban quản lý dự án thủy lợi (QLDATL) Phú Yên bị truy tố về hai tội: Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (viết tắt là cố ý làm trái) và nhận hối lộ.

Bị can Nguyễn Thành Nam - chỉ huy trưởng gói thầu số 5 kè Đà Nông cũng bị truy tố về hai tội: cố ý làm trái và đưa hối lộ.



Các bị can: Tô Đạt - nguyên Phó giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng (TVXD) Phú Yên, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế thủy lợi; Nguyễn Văn Thương, Tạ Tấn Vinh và Nguyễn Hữu Thuận (đều là cán bộ kỹ thuật Ban QLDATL); Lê Văn Trân - giám sát viên giám sát kỹ thuật thi công kè Đà Nông; Hoàng Xuân Thưởng - Phó giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Giám đốc Công ty TVXD; Trương Trọng Đảm - chỉ huy trưởng gói thầu số 4 kè Đà Nông; Nguyễn Duy Đinh - Phó trưởng Phòng đầu tư xây dựng cơ bản, Giám đốc trung tâm nghiên cứu và tư vấn phát triển (Sở KH-ĐT); Lê Hảo - cán bộ thẩm định Phòng xây dựng cơ bản, Phó chánh Văn phòng Sở KH-ĐT; Đoàn Xuân Quỳnh - chỉ huy phó gói thầu số 5 kè Đà Nông, cùng bị truy tố về tội cố ý làm trái.

Bị can Lương Ngọc Ái - nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Ngoài ra, cáo trạng đã xác định các bị can: Nguyễn Khánh Tho - Phó ban QLDATL, Trần Xuân Thái - Giám đốc Trung tâm Động lực sông (Viện Khoa học thủy lợi Hà Nội), Dương Văn Hưởng - cán bộ Sở NN-PTNT Phú Yên đã có hành vi làm trái quy định nhà nước nhưng hậu quả không lớn và đã khắc phục nên đình chỉ vụ án về tội cố ý làm trái của ba bị can này, chuyển xử lý hành chính.



Bị can Lê Chí Trọng - Phó giám đốc Sở NN-PTNT có hành vi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra thẩm định hồ sơ kỹ thuật thi công khắc phục sự cố công trình, gây thiệt hại 100 triệu đồng, nhưng hậu quả gây ra không lớn nên đình chỉ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, chuyển xử lý hành chính.



Những sai phạm trong quá trình khảo sát đến thi công dự án kè Đà Nông xảy ra từ cuối năm 2001-2002. Lợi dụng chức vụ quyền hạn, Lê Hảo, Nguyễn Duy Đinh, Hoàng Xuân Thưởng, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Thuận đã có hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, biết việc khảo sát, lập báo cáo khả thi không đúng qui định nhưng vẫn thống nhất đề nghị phê duyệt, nghiệm thu thanh toán.

Lương Ngọc Ái thiếu kiểm tra việc thẩm định của cấp dưới nên đã đề nghị UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt báo cáo khả thi dự án kè Đà Nông không đảm bảo kỹ thuật. Hành vi của các bị cáo trên đã gây thiệt hại gần 650 triệu đồng.



Lê Mao đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao trong quá trình tổ chức đấu thầu nên nhận lời giúp đỡ cho Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn trúng gói thầu số 5.



Sau khi trúng thầu, Nguyễn Thành Nam - chỉ huy trưởng gói thầu số 5 đã đưa cho Lê Mao 150 triệu đồng để “trả ơn” vì đã được Lê Mao giúp đỡ trúng thầu.

Các bị can: Lê Mao, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Hữu Thuận, Tạ Tấn Vinh lợi dụng quyền hạn được giao là chủ đầu tư dự án đã cùng với Tô Đạt (đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công), Lê Văn Trân (tư vấn giám sát) và Trương Trọng Đảm, Nguyễn Thành Nam, Đoàn Xuân Quỳnh (đơn vị thi công) cố ý làm trái trong quá trình khảo sát thiết kế kỹ thuật, giám sát, thi công nên đã nghiệm thu, thanh toán gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.





Theo Đức Huy (TNO)