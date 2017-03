Truy tố 17 bị can vụ tham nhũng tại dự án LPG Thị Vải

Cáo trạng truy tố 17 bị can thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và một số đơn vị liên quan về 2 tội danh này. Trước đó, năm 2004, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án và đã khởi tố gần 40 bị can. Theo cáo trạng, có 18 bị can được đình chỉ điều tra do hành vi phạm tội không nhất thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một góc dự án LPG Thị Vải

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nêu rõ, công trình xây dựng đường ống, kho cảng LPV Thị Vải được khởi công xây dựng ngày 4/10/1997 và hoàn thành vào ngày 15/5/2001. Các bị can tham ô tài sản trên 1,6 tỷ đồng; cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế, gây thiệt hại gần 1,1 tỷ đồng.

Cáo trạng nêu rõ, các ông Hồ Sỹ Thoảng (nguyên chủ tịch hội đồng quản trị), Ngô Thường San (nguyên Tổng giám đốc), Nguyễn Hiệp (nguyên phó tổng giám đốc) thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao có hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng nhưng không nhất thiết phải xử lý hình sự. Đối với hành vi vi phạm các quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án, cơ quan an ninh điều tra đã tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Theo TTXVN