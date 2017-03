Truy tố 5 bị can trong đường dây thi thuê

Hưng (trái) và Sơn khi bị bắt - Ảnh: K.C

Hưng (trái) và Sơn khi bị bắt - Ảnh: K.C

Không có cơ sở xác định 200 cán bộ thuê người thi hộ



Đối với Đỗ Trần Lê Sơn, Cơ quan công an xác định còn liên quan đến đường dây thi kèm thi hộ tại Trung tâm ngoại ngữ Đông Á (TP.Biên Hòa) nên đã tách riêng thành một vụ án để tiếp tục điều tra. Liên quan đến thông tin của một tờ báo nêu “gần 200 cán bộ thuê người thi hộ”, ngày 18.6, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết sau 9 tháng khởi tố vụ án, Cơ quan ANĐT đã có cơ sở để xác định thông tin 200 cán bộ thuê người thi hộ là không đúng. Hiện cơ quan ANĐT đang khẩn trương kết thúc vụ án.

K.C

Theo Kim Cương (TN)



Theo đó, Viện KSND tỉnh truy tố Đỗ Trần Lê Sơn (28 tuổi, quê Thanh Hóa), Trần Quang Hưng (27 tuổi, quê Đồng Nai); Hoàng Duy Linh (29 tuổi, quê Kiên Giang); Trà Phương Thanh (28 tuổi, quê Đồng Nai); Nguyễn Thị Thanh Tâm (28 tuổi, quê Bình Dương) về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.Cáo trạng xác định, năm 2008, Sơn và Hưng tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ (Trường ĐH Lạc Hồng), sau đó Sơn thành lập Trung tâm ngoại ngữ - tin học Ấn tượng Trí tuệ Việt (IVT tại P.Bửu Long, TP.Biên Hòa) do Sơn làm giám đốc. IVT hoạt động dưới danh nghĩa là tổ chức ôn thi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, nhưng thực chất là núp bóng để làm giả các loại văn bằng tốt nghiệp ĐH, chứng chỉ ngoại ngữ và tổ chức thi kèm, thi hộ khi Trường ĐH Lạc Hồng tổ chức các đợt thi chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC nội bộ.Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an Đồng Nai xác định trong đợt thi TOEIC nội bộ của Trường ĐH Lạc Hồng do Trung tâm quan hệ quốc tế (ĐH Lạc Hồng) tổ chức ngày 27.8.2011, Sơn tổ chức cho 4 người thi kèm 7 sinh viên (SV). Tuy nhiên, do ĐH Lạc Hồng cảnh giác, các sinh viên không chỉ bài cho nhau được nên 7 SV đều rớt. Đến ngày 18.9.2011, Sơn tổ chức cho 13 SV thi TOEIC nội bộ, thu tiền từ 4-7 triệu đồng/người với lời hứa “đảm bảo đậu, nếu không sẽ trả lại tiền”.Sơn thuê 11 người đi thi hộ cho 13 SV với giá 1 triệu đồng/người. Sau đó, Sơn làm giả CMND, đặt làm 1 con dấu vuông giả của Trung tâm quan hệ quốc tế để đóng vào phiếu báo thi... nên đưa được người thi hộ vào phòng thi mà không bị giám thị phát hiện. Đến khi chuẩn bị làm bài thì ông Lê Đức Thịnh, Phó khoa Ngoại ngữ ĐH Lạc Hồng, phát hiện 4 trường hợp thi hộ nên đã lập biên bản, 7 người còn lại thi trót lọt.Đối với 3 bị can Linh, Thanh, Tâm, Cơ quan ANĐT xác định đã thông đồng với Sơn, có hành vi móc nối, tìm người thi hộ, nhận tiền và CMND gốc, phiếu dự thi để làm giấy tờ giả cho các SV dự thi.Ngoài tổ chức thi hộ chứng chỉ TOEIC, Sơn còn móc nối với Trần Quang Hưng mua giấy khám sức khỏe giả của BV đa khoa Đồng Nai, làm giả bằng tốt nghiệp ĐH. Riêng bị can Hưng, Công an Đồng Nai xác định Hưng đã làm giả 93 giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của ĐH Lạc Hồng, 5 bằng ĐH, 15 bảng điểm, 16 kết quả học tập, 51 bảng điểm TOEIC, TOEFL ITP, 4 chứng chỉ ngoại ngữ và rất nhiều phôi bằng giả... Mặt khác, Hưng còn “làm cò” cho Sơn bằng cách giới thiệu các trường hợp cần thi kèm vào Trung tâm IVT. Tổng số tiền các bị can thu lợi bất chính trong các phi vụ này là trên 200 triệu đồng (trong đó Hưng thu 158,6 triệu đồng; Sơn gần 56 triệu đồng; Linh, Thanh, Tâm tổng cộng 8,5 triệu đồng).