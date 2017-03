Truy tố ba kiểm lâm nhận tiền ‘giải cứu’ gỗ lậu

Quá trình điều tra, công an xác định nhóm kiểm lâm này nhận 30 triệu đồng của tài xế Ngô Xuân Việt (đã bị bắt giam vào ngày 2-6-2015) để giải cứu xe gỗ lậu.

Ngày 12-1-2015, tổ kiểm lâm cơ động trên kiểm tra xe chở gỗ biển số 49C-026.62 khi xe dừng tại quán ăn ven quốc lộ 1. Họ đưa xe về chốt kiểm lâm cơ động để kiểm tra. Tài xế Ngô Xuân Việt xuất trình một hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty TNHH Ngô Thùy Trang xuất và một bảng kê lâm sản có xác nhận của Hạt Kiểm lâm huyện Di Linh (Lâm Đồng). Tuy nhiên, so sánh giữa hồ sơ và khối lượng, chủng loại gỗ trên xe không phù hợp. Số gỗ trên xe gấp đôi so với giấy tờ nhưng các kiểm lâm không đưa xe về trụ sở để xử lý mà cho xe đậu hơn 10 giờ trước một quán cà phê.

Đến 21 giờ cùng ngày, chiếc xe này được “phóng thích” nhưng đến gần địa phận tỉnh Đồng Nai thì bị Công an huyện Hàm Tân phối hợp với CSGT tỉnh Bình Thuận bắt giữ. Khi dừng xe, lực lượng kiểm tra bất ngờ khi phát hiện kiểm lâm tên An ngồi trên xe cùng với tài xế, còn kiểm lâm tên Vân đi mô tô kèm phía sau để áp tải xe gỗ lậu qua khỏi tỉnh Bình Thuận.