Truy tố bị can vụ "rút ruột" tượng đài Điện Biên Phủ

Các bị cáo trước vành móng ngựa. (Ảnh: Trường Thành/TTXVN).

Dự án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ” được Nhà nước đầu tư, xây dựng nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử và thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (2004).



Dự án được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 ưu tiên chọn xây dựng công trình Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ.



Trong quá trình thi công xây dựng tượng đài, Lương Phượng Các - Giám đốc ban quản lý dự án và Lê Văn Viễn - Phó giám đốc ban quản lý dự án đã cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế mỹ thuật, tổng dự toán dự án xây dựng tượng đài, làm trái các quy định Nhà nước về thẩm định dự toán phần mỹ thuật, đề nghị chỉ định thầu và ký các hợp đồng kinh tế... làm thất thoát tiền vốn của Nhà nước đầu tư vào công trình.



Trước đó, ngày 31/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã hoãn phiên tòa xét xử vụ án này để điều tra lại một số chứng cứ quan trọng, làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này.



Trước các nội dung yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết có đủ cơ sở để khẳng định bị cáo Lê Huyên - nguyên hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội nhận hối lộ 65 triệu đồng để ký khống vào hợp đồng tư vấn giám sát.



Việc nhận tiền này được thể hiện thông qua giấy viết tay có ký xác nhận của ông Huyên. Do đó, việc bị cáo này khai trước tòa, số tiền 65 triệu đồng là nhận từ các công trình khác là không có cơ sở.



Đối với nội dung vụ án có tới hai bản giám định thiệt hại của hai cơ quan khác nhau và có kết quả khác nhau, Bộ Công an cho rằng kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự-Bộ Công an là chính xác bởi nó được rút ra từ các dữ liệu đầy đủ sau khi đã thực hiện các phương pháp khoa học để tính toán cho phù hợp với thực tế.



Cơ quan điều tra cũng khẳng định không có sự mâu thuẫn trong kết luận giám định nên không cần phải giám định lại về tài chính và đầu tư xây dựng công trình. Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng nhận định việc đổ bêtông tươi vào tượng đài hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng công trình./.