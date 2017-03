Truy tố kẻ giả danh công an cưỡng đoạt tài sản

Ngày 6-12, VKSND quận Bình Thạnh - TPHCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ sang TAND cùng cấp truy tố Nguyễn Trần Vĩnh Phú (SN 1985, tạm trú quận Thủ Đức) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Trần Vĩnh Phú

Khoảng 18 giờ 45 ngày 30-1-2010, tại một quán cà phê ở Ngã tư Hàng Xanh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 25, quận Bình Thạnh), cơ quan điều tra đã bắt quả tang Phú đang nhận 4 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Hùng Hoa (ngụ quận Bình Thạnh).

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận do biết bà Nguyễn Thị Bích có đơn tố cáo bà Hoa đã chiếm đoạt 1 tỉ đồng bèn nói với bà Hoa rằng bà Bích đã chi 40 triệu đồng cho công an để bắt giam bà Hoa.

Phú ra “tối hậu thư” cho bà Hoa rằng “được lệnh sếp giao nhiệm vụ xử lý vụ việc, muốn êm thấm thì phải chi vài trăm chai (vài trăm triệu đồng-PV)”.

Do hoảng sợ nên bà Hoa giao cho Phú 40 triệu đồng và hứa sẽ giao đủ 240 triệu theo yêu cầu trước Tết Nguyên đán 2011. Sau đó, bà Hoa nhiều lần chi cho Phú tổng cộng 57 triệu đồng.

Không được “đút lót” theo lời hứa nên Phú nhiều lần đến nhà bà Hoa rút súng đe dọa “nếu không đưa tiền theo yêu cầu sẽ bị xử theo luật của xã hội đen”. Cơ hội cuối cho bà Hoa là phải giao số tiền 120 triệu đúng 15 giờ ngày 30-1-2010.

Ngoài hành vi cưỡng đoạt nói trên, Phú còn nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu bà Hoa mua cho mình tủ lạnh, quạt máy, máy giặt. Có lần Phú gọi cho bà Hoa nói “Hôm nay sinh nhật sếp nè, chị có gởi gì không? Tại vì hôm nay 8 giờ tối tổ chức sinh nhật tại Hồ Kỳ Hòa”. Hoặc: “Em không muốn chị giỡn mặt với em nữa, bây giờ em nói với chị nè, mọi thông tin em nắm hết…, làm sao thì làm, đúng chiều hôm nay chị phải gặp em, đừng giỡn mặt với em nữa”.

Khám xét nơi ở của Phú tại Thủ Đức, cơ quan điều tra đã thu được một thẻ đoàn viên mang tên Nguyễn Trần Vĩnh Phú, người trong thẻ mặc cảnh phục, 2 bộ quần áo cảnh sát, một khẩu súng, 2 hàm hạ sĩ quan, 2 ve áo cảnh sát hạ sĩ quan, một ba lô của ngành công an…