Truy tố nguyên Giám đốc Công ty Văn phòng phẩm Cửu Long

và Nguyễn Thế Kỳ (SN 1940) nguyên Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo luật kinh tế, TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 3-1993 đến 12-1995, ông Đảng với tư cách là Giám đốc Nhà máy Văn phòng phẩm Cửu Long (sau này đổi tên là Công ty Văn phòng phẩm Cửu Long) đã có hành vi cố ý làm trái trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán giấy than với Trung tâm Đào tạo luật kinh tế, TP.HCM.

Mặc dù không quen biết Nguyễn Thế Kỳ, không trực tiếp giao dịch nhưng lại thông qua trung gian là Nguyễn Trung Nghĩa, ông Đảng đã ký hợp đồng mua bán giấy than với trung tâm này, trong khi trung tâm không có tư cách pháp nhân và giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm giấy than. Qua hợp đồng này, Nguyễn Trung Nghĩa đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của Công ty Văn phòng phẩm Cửu Long. Bị can Kỳ biết rõ về Nghĩa nhưng vẫn lấy tư cách trung tâm ký hợp đồng với Công ty Văn phòng phẩm Cửu Long mua giấy than. Sau đó Kỳ xuất số hàng trên cho Nghĩa để hưởng 1% từ hợp đồng.

Cũng thời điểm này, Nguyễn Đức Đảng duyệt cho ông Cung Quỳnh Giao (tổ trưởng Tổ hợp tác Nam Thành) vay số tiền gần 421 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Ông Đảng còn lấy tiền cơ quan cho Nguyễn Trung Nghĩa vay 112 triệu đồng và bị chiếm đoạt. Những hành vi trên đã làm thiệt hại cho Công ty Văn phòng phẩm Cửu Long gần 1,6 tỷ đồng.

Theo Nhật Phương (ANTĐ)