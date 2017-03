Truy tố nhân viên bảo vệ đánh học sinh

Bị can Phan Bá Dũng là một trong ba nhân viên bảo vệ trên đã tham gia đánh nhóm học sinh lớp 12 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 11 khiến nhiều em bị thương phải vào bệnh viện.



Theo kết quả điều tra, khoảng 19 giờ tối 30-5-2011, em Trần Hoàng Ân (18 tuổi) cùng nhóm bạn lớp 12A11 Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa tổ chức tiệc liên hoan chia tay tại lầu 5 của siêu thị Lotte Mart thuộc tòa nhà Everrich. Sau khi dự tiệc xong, các em xuống tầng hầm B1 để lấy xe.



Do bị mất nón bảo hiểm nên Ân có cãi nhau với nhân viên giữ xe tên Hoàng Thế Vinh. Trong lúc cãi nhau, Ân dùng nón bảo hiểm đánh Vinh nhưng Vinh đã né được nên không trúng. Lúc này bảo vệ Phan Bá Dũng đứng gần đó liền chạy đến dùng bộ đàm đánh vào trán Ân gây thương tích. Nhóm học sinh chạy đến can ngăn và đánh nhau với các bảo vệ.



Thấy vậy, một bảo vệ khác là Đào Công Nguyên cũng nhảy vào tham gia, dùng tay đánh các em học sinh.Cuộc xô xát giữa hai bên đã khiến nhiều học sinh bị thương và ngất xỉu, trong đó có ba em phải điều trị tại bệnh viện. Kết quả giám định thương tật xác định em Trần Hoàng Ân bị thương tích 12%, các học sinh bị thương còn lại từ chối giám định, không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự.



VKSND quận 11 xác định trách nhiệm gây thương tích cho Ân là do bảo vệ Phan Bá Dũng. Hai nhân viên bảo vệ Đào Công Nguyên và Hoàng Thế Vinh cũng có hành vi đánh các em học sinh nhưng chưa đến mức hình sự, nên cơ quan công an chỉ ra quyết định xử phạt hành chính.



Theo C.MAI (TTO)