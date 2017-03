Truy tố nữ luật sư lừa đảo gần 700 triệu đồng

Theo cáo trạng, từ giữa năm 2007 đến tháng 5-2009, Khánh là luật sư, đồng thời là phó giám đốc kiêm trưởng phòng tài chính của một công ty TNHH. Lợi dụng các chức danh này, Khánh đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của một số người.

Cụ thể, tháng 7-2008, Khánh được bà Lê Thị Nho, ngụ TP.HCM và tu sĩ Nguyễn Thị Xuân (Tịnh xá Ngọc Thiền, Đà Lạt) nhờ bảo vệ trong một vụ kiện người khác đòi 700 triệu đồng. Dù TAND TP Đà Lạt chưa thụ lý, Khánh vẫn yêu cầu thân chủ đóng tạm ứng án phí 34 triệu đồng. Song song đó, nại lý do rằng cần đóng tiền để kê biên khẩn cấp tài sản của con nợ, Khánh hối thúc thân chủ nộp gấp thêm 172 triệu đồng. Bà Nho và bà Xuân đã đưa cho Khánh tổng cộng trên 200 triệu đồng. Chờ mãi không thấy tòa giải quyết vụ kiện, cũng không thấy việc kê biên nhà, thân chủ nhiều lần tìm gặp Khánh đòi tiền thì chỉ được trả 75 triệu đồng. Thế rồi Khánh làm giả ba phiếu thu của cơ quan thi hành án Đà Lạt đưa cho các thân chủ, khẳng định vụ việc đang được giải quyết dù thực tế không phải vậy. Biết bị lừa, bà Nho và bà Xuân đã làm đơn tố cáo Khánh.

Tháng 7-2008, một Việt kiều Mỹ nhờ Khánh làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng mảnh đất tại xã Xuân Trường (TP Đà Lạt). Theo yêu cầu của Khánh, thân chủ đã giao hồ sơ và chuyển cho Khánh 140 triệu đồng để Khánh nộp lệ phí trước bạ cùng tiền sử dụng đất. Số tiền phải nộp chỉ là 62 triệu đồng. Do có ý định chiếm đoạt số tiền này, Khánh đã làm giả hai giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và đem toàn bộ hồ sơ đến UBND TP Đà Lạt nộp để làm giấy tờ. Kiểm tra đối chiếu, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Đà Lạt phát hiện giấy tờ giả nên đã có công văn gửi công an khiến sự việc bại lộ.

Ngoài ra, tháng 6-2007, Khánh nhận lời bảo vệ quyền lợi cho ông Nguyễn Khắc Đáng, ngụ huyện Đức Trọng. Nhận hơn 400 triệu đồng, Khánh không thực hiện vụ việc theo cam kết với ông Đáng. Ông Đáng nhiều lần tìm gặp Khánh để hỏi kết quả nhưng Khánh lần lữa mãi, không lo được việc cho ông Đáng và lẩn tránh không trả lại tiền. Ông Đáng bèn làm đơn tố cáo Khánh với cơ quan điều tra.

Trước đó, tháng 9-2006, Khánh đã bị Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng kỷ luật cảnh cáo vì nhận của thân chủ Lành Thị Biết, ngụ huyện Đức Trọng, 160 triệu đồng vì “vượt quá quy định pháp luật cho phép”. Tuy nhiên, theo tố cáo của bà Biết, Khánh đã lừa bà, nói đưa tiền để làm dịch vụ pháp lý. Khi biết số tiền Khánh đòi hỏi là quá lớn, bà Biết đòi lại để thuê luật sư khác thì Khánh nói mượn và viết giấy vay nợ, song mãi không chịu trả. Bà Biết phải nhờ đến Sở Tư pháp và đoàn luật sư can thiệp mới lấy lại được tiền.

Ngoài ra, còn một số người khác bị Khánh vay mượn tổng cộng hơn 3,3 tỉ đồng rồi mất khả năng chi trả nhưng cơ quan điều tra xác định đó là quan hệ dân sự.

Tháng 4-2009, Khánh đã bị Công an TP Đà Lạt khởi tố, bắt tạm giam. Do vụ án thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh nên toàn bộ hồ sơ sau đó được chuyển đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh thụ lý.

MINH TÚ