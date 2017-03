Truy tố sai vì không áp dụng luật mới

VKSND tỉnh Lâm Đồng vừa yêu cầu VKSND huyện Lâm Hà rút toàn bộ cáo trạng vụ Hà Xuân Ninh can tội trộm cắp tài sản do có sai lầm nghiêm trọng trong áp dụng pháp luật hình sự, gây bất lợi cho bị can.

Theo hồ sơ, đầu tháng 9-2009, Ninh trộm cắp với giá trị tài sản hơn 11 triệu đồng thì bị bắt quả tang. Trên cơ sở kết luận điều tra, ngày 8-1, VKS huyện Lâm Hà đã ra cáo trạng truy tố Ninh về tội trộm cắp tài sản theo BLHS năm 1999.

Trong vụ này, theo VKS tỉnh Lâm Đồng, lẽ ra VKS huyện Lâm Hà phải truy tố Ninh về tội trộm cắp tài sản theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2009 mới chính xác. Bởi lẽ BLHS năm 1999 quy định hành vi trộm cắp tài sản có giá trị từ 500.000 đồng trở lên… mới xử lý hình sự, còn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều BLHS năm 2009 lại quy định tài sản chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên… mới xử lý hình sự. Trong khi đó, theo hiệu lực của BLHS về thời gian thì: “Điều luật xóa bỏ một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn, một tình tiết giảm nhẹ mới hoặc mở rộng phạm vi áp dụng án treo… và các quy định khác có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu lực thi hành”.

Từ đó, VKS tỉnh Lâm Đồng đánh giá cáo trạng của VKS huyện Lâm Hà vừa vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự, vừa gây bất lợi cho bị can nên yêu cầu rút cáo trạng để sửa sai như trên.

HOÀNG MINH