Truy tố sáu bị can vụ Tân Hoàng Phát ở khung hình phạt nặng hơn

Theo đó, Phan Cao Trí (chủ Tân Hoàng Phát), Phan Thị Yến (vợ Trí), Phan Việt Hậu (em vợ Trí, giám đốc Công ty Tân Hoàng Phát), Phan Quốc Cường (giám đốc cơ sở Kim Thu, chi nhánh Tân Hoàng Phát) bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 2 Điều 135 BLHS (khung hình phạt từ ba đến 10 năm tù). Ngoài ra, Trí, Hậu, Cường, Nguyễn Minh Phương (quản lý cơ sở massage Hoàng Thành thuộc Tân Hoàng Phát), Nguyễn Hoài Nhanh (phó quản lý cơ sở massage Hoàng Thành) bị truy tố về tội bắt giữ người trái pháp luật theo khoản 3 Điều 123 BLHS (khung hình phạt từ ba đến 10 năm tù).

Vụ án này từng được xét xử sơ, phúc thẩm nhưng do có chuyện tòa phúc thẩm giảm án bất thường, vi phạm tố tụng (Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh) nên cả hai bản án đều bị Hội đồng Giám đốc thẩm TAND Tối cao hủy để điều tra, xét xử lại theo hướng tăng hình phạt với tất cả bị cáo. Lần này, cáo trạng đã truy tố các bị can ở khung hình phạt nặng hơn lần trước, đúng như nhận định của quyết định giám đốc thẩm là hành vi phạm tội của các bị can gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ, Trí cùng các đồng phạm đã biến tướng hoạt động massage thành massage kích dục. Các nhân viên nữ tuy được ký hợp đồng lao động nhưng không được trả lương, chỉ sống bằng tiền hoa hồng của khách. Họ phải làm việc từ sáng hôm trước đến khuya hôm sau, bị Trí ép buộc chiều khách. Nếu bị khách phàn nàn, họ sẽ bị phạt, bị vợ chồng Trí cho đàn em đánh, nhốt vào chuồng chó. Có trường hợp tiếp viên mang thai với khách, Trí cho đàn em đánh, chở đến bệnh viện ép phá thai. Những trường hợp bỏ trốn đều bị bắt lại, đánh đập, phạt tiền... Tổng cộng có 73 nữ tiếp viên là nạn nhân của họ.

HOÀNG YẾN