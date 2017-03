‘Truy vết nơi thải độc giết cá không khó’

“Cá, tôm hay ngành thép chỉ chọn một” Trả lời VTC sáng 25-4, ông Chu Xuân Phàm, Giám đốc đối ngoại Công ty Formosa Hà Tĩnh, nói: “Nhiều khi được cái nọ thì mất cái kia. Tôi phải nói thật lòng. Chúng tôi không thể đặt một nhà máy thép ở đây mà biển ở xung quanh lại có nhiều cá, nhiều tôm… Cố gắng nhưng có khi phải chấp nhận (hy sinh) một cái gì đó cho dự án”. “Tại sao ngày xưa ở đây sản xuất lúa mà giờ lại không? Vì đã xây nhà máy rồi thì không thể có vụ lúa nào nữa. Nhiều khi mình không được cả hai thì phải lựa chọn muốn bắt cá, tôm hay muốn một ngành thép hiện đại (?!)” Chiều cùng ngày, ông Phàm giải thích trên VNN: “Phóng viên hỏi tôi khi xây dựng nhà máy thì cá tôm đánh bắt được ít và không được đánh bắt ở khu vực này. Tôi trả lời: Khi chúng tôi vào đầu tư thì được cấp đất và một diện tích biển để làm cảng. Tỉnh đã giải phóng mặt bằng, người dân được tái định cư và chuyển đổi nghề. Trong khu vực phạm vi cảng FHS người dân không thể vào đó đánh bắt vì tàu bè công suất lớn đi lại nhiều”. Kết luận mới nhất của Viện Hàn lâm khoa học Ngày 18-4, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ đã cử tổ công tác để nghiên cứu, tìm hiểu nguyên nhân cá chết tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế. Tổ công tác đã khảo sát hiện trường, lấy 200 mẫu nước và trầm tích biển; 200 mẫu cá chết tại các điểm Vũng Áng, Đèo Ngang, Cửa Nhật Lệ, Cồn Cỏ, Cửa Tùng, Cửa Việt, Chân Mây và Lăng Cô. Kết quả phân tích ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và các ảnh vệ tinh khác cho thấy trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến 24-4 chưa phát hiện các vụ tràn dầu lớn tại khu vực nghiên cứu nên nguyên nhân cá chết do tràn dầu đã được loại bỏ. Các trạm địa chấn trong khu vực không ghi nhận được trận động đất nào trên 5 độ Richter xảy ra tại khu vực ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Do vậy hiện tượng sốc nhiệt do phá hủy bề mặt, bên trong vỏ hoặc những biến đổi địa tầng trong vỏ đại dương cũng được loại trừ. Để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến nguyên nhân cá chết hàng loạt, tổ công tác đang khẩn trương xác định tảo độc và phân tích các độc chất trong nước, trầm tích và các mẫu cá đã thu thập tại hiện trường.