Truyền hình dàn dựng: Đạo đức và pháp luật

Học sinh chìm trong khói trắng shisha Trong Bản tin cuộc sống 24h ngày 27-3-2015, kênh VTC14 phát sóng phóng sự “Khi áo trắng học sinh chìm trong khói trắng shisha”. Nội dung phóng sự đề cập chuyện các em học sinh hút shisha và tác hại của việc hút shisha. Trong phóng sự có những học sinh (Trường THPT Việt Đức và THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội) đang mặc đồng phục, mang phù hiệu trường hút shisha. Sau khi phóng sự được phát sóng, nhóm học sinh cho rằng họ được phóng viên đề nghị làm mẫu để quay phim. Tức phóng sự này là dàn dựng lại cảnh học sinh hút shisha chứ không phải học sinh đã hút shisha và bị phóng viên bí mật ghi hình. Tuy nhiên, trả lời nhà trường, VTC14 cho rằng: “Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên VTC14 đã tuân thủ đầy đủ quy trình, tôn trọng sự thật và nhận được sự hợp tác của các học sinh trong phóng sự, nhờ đó đã có được những hình ảnh chân thực, đạt hiệu quả cảnh báo sâu sắc”. Vợ chồng hát rong và Điều ước thứ 7 Chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng trên VTV3 ngày 10-1-2015 đã gây xúc động mạnh cho khán giả khi kể về câu chuyện tình đầy cảm động của cô gái khiếm thị hát rong quê Nghệ An và chàng trai trẻ tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia quê Thanh Hóa. Phóng sự là câu chuyện tình yêu vượt qua mọi rào cản, vượt lên số phận khi chàng là “ánh sáng cuộc đời” nàng. Và điều ước trong chương trình là đứa con của anh chị được đặt tên là Sao Mai để mong con được biểu diễn trên sân khấu Sao Mai điểm hẹn. Nhưng đằng sau chuyện tình cảm động này lại là một sự thật hoàn toàn khác: Sau khi ghi hình, chàng đã bỏ mẹ con nàng bởi chàng đã có vợ con ở Thanh Hóa… Sự thật này nhà đài đã biết nhưng cuối cùng chương trình vẫn phát sóng… Cụt tay, cụt chân vẫn lái xe ô tô Ngày 26-8-2013, dư luận phát hiện phóng sự truyền hình “Ai chắp cánh cho thần chết?” do DC, phóng viên Đài PT&TH Bình Định thực hiện (từng đoạt giải B do Hội Nhà báo tỉnh này trao năm 2013), bị nghi là có dàn dựng, sai sự thật. Đây là phóng sự truyền hình đề cập bốn trường hợp bị tàn tật. Trong đó, ông Đinh Dương Hải (51 tuổi, thương binh 1/4, bị cụt hai chân, ở TP Quy Nhơn), ông Nguyễn Văn Nhung (45 tuổi, ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị cụt sát nách một tay do tai nạn từ nhỏ… Tuy nhiên, hằng ngày những người này vẫn lái ô tô chở khách, chở hàng mưu sinh. Tuy nhiên, sự thật là những người này bị phóng viên dàn dựng nhờ leo lên xe để quay phim nói về “thương binh tàn nhưng không phế”, hoặc hứa hẹn tìm nguồn tài chính giúp đỡ sau khi phim phát sóng…