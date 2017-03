TS Lê Minh Phiếu làm GĐ “Peace Is Possible” Việt Nam

Ngày 29-3, Liên đoàn lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Việt Nam (JCI Việt Nam, là Câu lạc bộ trực thuộc Hội doanh nhân trẻ TP.HCM) đã ra mắt dự án Peace is Possible (Hòa bình là có thể) Việt Nam, tại TP.HCM.



TS Lê Minh Phiếu đã được Phó chủ tịch JCI thế giới Yosuke Seito trao chứng nhận làm Giám đốc dự án trên.



TS Lê Minh Phiếu (phải) được Phó chủ tịch JCI thế giới Yosuke Seito trao chứng nhận làm Giám đốc dự án trên. Ảnh: CTV

Ông Lê Minh Phiếu năm nay 37 tuổi. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP.HCM và bảo vệ luận án tiến sĩ luật thương mại tại Trường Đại học Montesquieu, Bordeaux, Pháp. Hiện TS Lê Minh Phiếu đang điều hành một công ty Luật tại TP.HCM.



Dự án Peace is Possible là chiến dịch toàn cầu của JCI thế giới với tinh thần cam kết tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn dựa trên nền tảng hòa bình. Chương trình hành động của dự án là “không có chiến tranh, không có xung đột, không có bạo lực”. Giá trị mà Peace Is Possible hướng tới, theo TS Lê Minh Phiếu, chính là tôn trọng sự khác biệt, trong tính đa dạng của thế giới (về văn hóa, tôn giáo, giới tính, sắc tộc…).

TS Lê Minh Phiếu cho hay dự án sẽ có nhiều chương trình hoạt động liên quan đến giáo dục, môi trường, văn hóa đọc, hướng nghiệp và khởi nghiệp…

Được thành lập từ năm 1915, JCI hiện đã có 120 quốc gia thành viên với hơn 6000 cơ sở và 200. 000 thành viên. Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Koffi Annan, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng rất nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo hàng đầu là thành viên của JCI thế giới.