TS-KTS Ngô Viết Nam Sơn: Thiếu phối hợp khiến càng chống càng ngập nặng

Quy hoạch sư Nguyễn Thanh Việt: Quản lý ngập theo tam quyền phân lập

Là người đang tham gia vào một số dự án chống ngập tại London, quy hoạch sư Nguyễn Thanh Việt có cái nhìn đối chiếu quy hoạch đô thị chống ngập ở Anh với Việt Nam. “Ở Anh, chủ đất hoặc chủ đầu tư khi muốn lập quy hoạch cho khu đất của mình, họ sẽ thuê đơn vị tư vấn có chuyên môn quy hoạch, kiến trúc, môi trường... khảo sát và lập hồ sơ quy hoạch. Tư vấn thay mặt mình mà làm việc với Sở QH-KT, với UBND, với cơ quan quản lý cấp thoát nước... để chuẩn bị và nộp hồ sơ dự án. Họ tổ chức và quản lý ngập theo tam quyền phân lập. Sở QH-KT, UBND và HĐND mỗi bên làm đúng chuyên môn, quyền hạn của mình và có sự kiểm soát lẫn nhau. Trong hệ thống chống ngập của ta, cái thiếu lớn nhất đó là sự minh bạch. Chính quyền cần lập và công khai bản đồ ngập lụt để người dân biết khu vực mình quan tâm có nguy cơ ngập ít nhiều như thế nào. Nước dâng 1 m thì khu nào bị ảnh hưởng, dâng 3 m thì khu này thế nào... Đối với người dân thì thông tin này giúp họ lựa chọn nơi an cư lạc nghiệp, cũng như giúp điều chỉnh giá trị bất động sản. Hai căn nhà như nhau nhưng nếu một căn ở nơi không ngập thì phải có giá trị cao hơn. Ở Anh thì Environmental Agency là cơ quan cấp trung ương lập bản đồ nguy cơ cho ba nguồn gây ngập khác nhau: ngập do sông/biển, do hồ chứa và ngập do nước mặt. Người ta tổng hợp những dữ liệu này lại để tạo thành bản đồ nguy cơ ngập lụt theo ba cấp độ, tương ứng với đó là chức năng sử dụng đất phù hợp và mức độ chi tiết của khảo sát khi lập và phê duyệt dự án. UBND các địa phương dựa vào đó mà lập ra các quy hoạch chiến lược thích ứng với ngập lụt. Đến lượt từng dự án khi lập quy hoạch phải dựa vào quy định của trung ương và địa phương để khảo sát và đưa ra giải pháp cụ thể với khu đất đó. Chính quyền cần công khai các tài liệu liên quan đến dự án kể từ thời điểm nộp hồ sơ xin phép. Ở Anh thì nó gồm tất cả hồ sơ khảo sát, báo cáo, bản vẽ, ý kiến của chuyên gia, người dân, cuối cùng là quyết định của HĐND có phê duyệt hay không. Những thông tin này có thể truy cập dễ dàng trên website của chính quyền. Lưu ý là công dân Anh có quyền bình luận đồng thuận hay phản đối với tư cách cá nhân, không cần tổ chức hay đảng phái đại diện lên tiếng, miễn là bình luận với ngôn từ văn minh và danh tính, địa chỉ rõ ràng. Cho dù việc dựng một bản đồ ngập lụt là một vấn đề thiên về tính kỹ thuật, có thể làm trước mà vẫn tránh được những chủ đề nhạy cảm, nó vẫn chỉ là một bước rất nhỏ trong những điều cần làm”. Kiến trúc sư TRẦN ĐÌNH NAM, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM: Chuyện dễ nhất còn làm không xong!

Kiến trúc truyền thống ở Việt Nam như kinh thành Huế hoặc nội đô Hà Nội đã để lại nhiều kinh nghiệm chống ngập. Thường trong kiến trúc xưa người ta đào nhiều hồ, mở rộng các dòng kênh rồi lấy đất ở đó đắp lên phần đất xây dựng. Nước sau đó sẽ tự chảy xuống hồ, xuống các dòng kênh và tự thấm. Không phải bỗng dưng khu lăng tẩm có những chiếc hồ rất đẹp. Nhưng lâu nay vùng đất trũng ở phía nam TP người ta tham lấy đất xây dựng, xây cốt sao cho được nhiều nhà. Thay vì đào kênh, đào hồ, người ta lại lấp sạch hết kênh, hồ. Cái sai này cũng có ở những khu vực đất cao của TP nhưng những khu vực này ít ngập hơn chẳng qua bởi nước đã tràn xuống vùng đất thấp. Giải pháp ngập đến đâu nâng đường lên đến đó như hiện nay ta đang làm dĩ nhiên là hết sức manh mún, tạm bợ, khiến ngập càng nặng hơn. Trước kia, khi TP chưa có hệ thống cống thì mỗi nhà có hầm tự thấm. Mưa lớn tràn vào đất nhà sẽ rút hết xuống cái hầm này. Hiện nay đất chật người đông, nhà be bé nhưng ta vẫn có thể đào hầm tự thấm dưới móng nhà nếu muốn. Đây cũng là giải pháp tạm thời, chứ nhà nằm trong khu vực ngập nặng thì cũng chẳng ăn thua. Khi đó cần tìm nơi trũng nhất của khu vực để đào cái hồ có chức năng tự thấm. Hoặc nơi nào có sẵn kênh rạch, ao hồ thì đào sâu xuống, rộng ra. Làm được điều này sẽ thoát được một lượng đáng kể nước mặt. Hoặc dễ nhất là nạo vét các kênh rạch có sẵn, đừng để kênh rạch bị rác lấp đầy như nhiều kênh rạch ở quận 6 hiện nay. Chuyện dễ nhất mà người ta còn làm không xong thì hô hào chống ngập kiểu gì? Để sửa cái sai quy hoạch chống ngập cho TP.HCM trên tổng thể, theo tôi, cái khó không phải là nguồn kinh phí như người ta đổ lỗi mà chính là trình độ chuyên môn đồng bộ của cả một đội ngũ thuộc về hạ tầng quy hoạch, từ ông thiết kế, ông thẩm định, ông xây dựng, ông kỹ thuật cống ngầm… Chứ đổ tiền ra mà mạnh ai nấy làm, chẳng ai chịu nghe ai hoặc sửa tầm bậy thì ngập vẫn hoàn ngập thôi.