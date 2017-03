Từ 11-10: Thêm 15 tỉnh cấp giấy phép lái xe mẫu mới

Đến thời điểm này các Sở GTVT trên đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, đường truyền và cán bộ vận hành sẵn sàng đưa giấy phép lái xe mới vào sử dụng từ 11/10.

Được biết, đến hết tháng 9/2012, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Công ty FPT tập huấn bổ sung, hỗ trợ cho 26 Sở Giao thông vận tải áp dụng hệ thống phần mềm để in và đưa Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET vào sử dụng thành công như: Hưng Yên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Đồng Nai, Long An, Bến Tre, An Giang, Tây Ninh, Cần Thơ, Bạc Liêu…

Trước đó, Bộ GTVT quy định đến ngày 1/7/2013 là thời hạn cuối cùng tất cả địa phương cả nước phải cấp giấy phép lái xe mẫu mới.





Theo T. Huyền (CAND)