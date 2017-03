Từ 1-4, thay sổ kiểm định ô tô bằng giấy chứng nhận

Không còn mang sổ suốt đời xe

. Điểm mới và lớn nhất của việc thực hiện Thông tư 56 là gì?

+ Ông Trịnh Ngọc Giao, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam: Bước cải cách lớn nhất là từ ngày 1-4 sẽ loại bỏ sổ kiểm định ô tô như lâu nay. Các xe qua kiểm định nếu đạt sẽ được cấp giấy chứng nhận cùng tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Giấy chứng nhận gồm bốn trang, trang 1 và 4 được in sẵn theo mẫu, trang 2 và 3 do các đơn vị đăng kiểm in các thông số quản lý hành chính và kỹ thuật của xe như: loại xe, biển số đăng ký, nhãn hiệu xe, số máy, số khung, kích thước thùng hàng…

. Sự tiện lợi của loại giấy chứng nhận mới này như thế nào?

+ Giấy chứng nhận này được chủ, lái xe mang theo khi đi đường và xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra. Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực trong chu kỳ kiểm định của xe. Đến chu kỳ kiểm định liền kề, nếu đạt, đơn vị đăng kiểm sẽ cấp giấy chứng nhận mới. Như vậy, chủ hoặc lái xe không phải giữ giấy theo suốt đời xe như quyển sổ trước đây.

Mặt khác, với sổ cũ khi bị rách hoặc mất thì thủ tục đổi, cấp phó bản rất phức tạp. Còn nay thì việc đổi, cấp phó bản giấy chứng nhận cho chủ xe sẽ dễ dàng hơn.

Loại bỏ “chạy” đăng kiểm

. Hệ thống phần mềm quản lý đăng kiểm ô tô của Cục được triển khai từ giữa năm 2012, đến nay hoạt động ra sao?

+ Từ 1-4, hệ thống phần mềm quản lý đăng kiểm ô tô sẽ liên thông từ khâu kiểm tra, chứng nhận chất lượng từ khi nhập khẩu hoặc xuất xưởng đến khi đăng kiểm, lưu hành. Hệ thống phần mềm mới sẽ “quản” tất cả các mảng như công nhận kiểu loại xe; kiểm tra xe nhập khẩu; thẩm định thiết kế... Do dữ liệu liên thông nên thời gian nhập liệu của cán bộ, đăng kiểm viên sẽ đơn giản, thời gian chờ đợi của chủ, lái xe cũng ít hơn.

Mặt khác, qua hệ thống người lãnh đạo từ Cục đến các đơn vị đăng kiểm sẽ kiểm soát được tiến độ, quy trình xử lý công việc của từng đăng kiểm viên và của cả đơn vị đăng kiểm. Anh nào, đơn vị nào làm “bậy”, làm “ẩu” sẽ bị phát hiện ngay.

. Chủ, lái xe sẽ được lợi gì từ hệ thống này?

+ Rất nhiều! Ví dụ: Trước đây thẩm định thiết kế và chứng nhận chất lượng cải tạo xe chỉ được tiến hành ở Sở GTVT và các đơn vị đăng kiểm thuộc Sở. Nay thông qua hệ thống, xe cải tạo có thể làm hai khâu trên tại bất cứ đơn vị đăng kiểm nào (thuộc Sở hoặc Cục).

Hay trước đây khi cho, tặng, chuyển quyền sở hữu xe thì chủ cũ phải quay về đơn vị đăng kiểm quản lý hồ sơ gốc để rút hồ sơ đi làm thủ tục chuyển vùng, chuyển tên. Nay, anh chỉ cần đến đơn vị đăng kiểm nơi chiếc xe đang lưu thông để trình báo. Còn công việc chuyển hồ sơ gốc sẽ do các đơn vị đăng kiểm thực hiện.

. Hệ thống quản lý mới có ngăn chặn được tình trạng xe kiểm ở nơi này không đạt chạy sang nơi khác?

+ Hoàn toàn được! Khi xe của anh vào trạm A mà không đạt về thắng hoặc lái thì thông số đó sẽ được cập nhật vào hệ thống ngay. Anh không thể “chạy” sang trạm B để kiểm lại được.

. Nhưng việc chủ, lái xe còn phải cầm giấy theo xe thì vẫn “vướng víu” lắm? Vậy hướng tới có thể bỏ giấy luôn không?

+ Từ 1-4, giấy chứng nhận vẫn là loại giấy tờ mà chủ, lái xe phải mang theo khi đi đường. Thời gian tới, nếu các lực lượng có chức năng kiểm tra cũng xây dựng được hệ thống quản lý qua mạng và chia sẻ dữ liệu với hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì việc bỏ giấy là có thể!

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN