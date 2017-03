Từ 30-6, cho xe lưu thông trở lại trên cầu Bình Triệu 1

Bên cạnh đó, để giải quyết lượng xe gắn máy rất lớn lưu thông từ Thủ Đức vào Bình Thạnh (qua cầu Bình Triệu 2), CII sẽ bố trí lại dải phân cách ở giữa cầu theo hướng mở rộng làn đường chiều từ Thủ Đức vào Bình Thạnh thành 7m.

Mặt cầu còn lại 3,5m sẽ bố trí cho chiều ôtô từ Bình Thạnh ra Thủ Đức, nhưng chiều lưu thông này chỉ cho xe khách và ôtô tải dưới 3,5 tấn lưu thông (từ 6g đến 23g cấm xe tải trên 3,5 tấn).

Ngày 28-6, từ sáng sớm, khu vực cầu Bình Triệu 2 hướng từ Thủ Đức vào quận Bình Thạnh, giao thông bị ùn tắc do kẹt xe kéo dài cả cây số. Các phương tiện ùn ứ rồng rắn qua cầu Bình Triệu 2 do làn lưu thông trên cầu Bình Triệu 2 hướng từ Thủ Đức về Bình Thạnh quá nhỏ so với lượng xe máy và xe buýt đông đúc đổ vào trung tâm TP.

Đây là cảnh ùn tắc xảy ra thường xuyên vào giờ cao điểm sáng trên cầu Bình Triệu 2 từ ngày 14-6 đến nay.

Chiều cùng ngày, Sở GTVT và các đơn vị chức năng đã họp và thỏa thuận từ ngày 30-6 từ 6g-10g sáng mỗi ngày, tiếp tục cấm các loại ôtô (trừ xe buýt) lưu thông qua cầu Bình Triệu 2 hướng từ Thủ Đức về quận Bình Thạnh. Từ 10g-23g cho các loại ôtô khách lưu thông nhưng cấm xe tải trên 3,5 tấn.

Theo TTO