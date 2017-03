Từ 8-4, tăng giá vé tàu lửa lên 5%-18%

Theo đó, giá vé các loại ghế ngồi, giường nằm không điều hòa không khí sẽ tăng không quá 5%. Giá vé các loại ghế ngồi, giường nằm có điều hòa không khí tăng 10%-18%.

Theo ông Nguyễn Hữu Bằng, Tổng Giám đốc VNR, do ngay từ đầu năm giá dầu diesel, điện... tăng, làm tăng giá thành vận tải đường sắt năm 2011 tăng lên 13% so với năm 2010. Do đó, để cân bằng thu chi, giá cước vận tải năm nay tăng tối thiểu 13% so với năm 2010. Theo ông Lê Tiến Dũng, Phó Chánh văn phòng VNR, mức tăng trên sẽ không cứng nhắc mà vận hành linh hoạt theo từng loại tàu, chiều tàu và thời điểm chở khách như dịp lễ, mùa hè, mùa thí sinh đi thi…

Cuối chiều 18-3, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Ga Sài Gòn, cho biết VNR tăng giá vé tàu Thống Nhất từ 8-4 thì hành khách đi tàu từ thời điểm trên nhưng đã mua vé trước đó sẽ không bị truy thu tiền chênh lệch.

H.TUYÊN - L.ĐỨC