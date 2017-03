Tù chung thân cho giám đốc lừa đảo hơn 44 tỷ đồng

Hai vợ chồng bị cáo Linh trước vành móng ngựa.

Ngày 28-8 TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Đắc Linh (sinh năm 1964) tù chung thân, Phạm Đinh Mỵ My (vợ của Linh, sinh năm 1971, cùng trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) 13 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, HĐXX đã phải hai lần tạm hoãn phiên toà vì lý do My ngất xỉu sau khi nghe VKS đề nghị chồng mình mức án tù chung thân.

Năm 2001, Linh và My đăng ký thành lập công ty TNHH Thanh Niên, do Linh làm giám đốc. Đến năm 2012 My được bổ nhiệm làm giám đốc thay chồng, nhưng mọi việc điều hành công ty do Linh thực hiện.

Đến năm 2008, thấy việc làm ăn có dấu hiệu thua lỗ nên My khuyên Linh dừng kinh doanh nhưng Linh không nghe mà tiếp tục cầm cố nhà đất để vay ngân hàng để đầu tư kinh doanh sản xuất đèn Led.

Tiếp đó, hai vợ chồng vay vốn của nhiều người với lãi cao. Cụ thể trong thời gian từ 2008 đến đầu 2013 hai vợ chồng giám đốc này đã dùng thủ đoạn gian dối để lừa 8 cá nhân và một công ty để lấy hơn 44 tỷ đồng.

Trong đó, My tham gia lừa đảo chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng. Dù lấy danh nghĩa của công ty để vay nhưng cả hai vợ chồng lại không làm chứng từ sổ sách. Khi biết mình, không còn khả năng trả nợ nhưng cả hai vợ chồng vẫn cố “cầm cự” và nguỵ biện rằng, mình đang đầu tư vào dự án Cầu Rồng, dự án đèn Led để nhằm tạo tiếng tăm nhằm tiếp tục vay tiền.