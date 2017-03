Tù chung thân cho kẻ say rượu giết bạn

Tối 19-7-2009, Thạch Rông và anh Thái Minh Hoàng (cùng làm chung trong một lò gạch ở quận 9) tổ chức nhậu. Sau khi nhậu say, anh Hoàng vào lò gạch ngủ trước, còn Rông ra ngoài chơi cùng bạn bè. Ngồi chơi được một lúc, Rông về lò gạch kêu cửa. Do ngủ say, anh Hoàng không ra mở cửa. Rông đạp cửa để vào ngủ thì anh Hoàng thức dậy chửi và dùng tay đánh Rông một cái vào lưng. Bực mình, Rông chạy ra phía sau lấy dao lên đâm nạn nhân một nhát thủng tim, làm nạn nhân qua đời ngay sau đó…

Tòa nhận định Rông ít học, nhận thức pháp luật còn hạn chế, lại có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác như thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu nên không tuyên án tử mà nên chỉ phạt tù chung thân như trên.

V.ĐOÀN