Tù chung thân giám đốc lừa đảo dự án 22 triệu USD

Vụ án được phát hiện vào ngày 3/3/2009, khi cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Hà, sinh năm 1959, là giám đốc công ty Thanh Hà, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) đang ký hợp đồng và nhận 10.000USD của hai đối tác ở một khách sạn tại Hà Nội.



Cơ quan điều tra đã thu giữ tập tài liệu “dự án 22 triệu USD tại Nigeria” và một số tài liệu bằng tiếng Anh có dấu, chữ ký xác nhận của một số cơ quan nước ngoài.



Qua khám xét nơi ở của ông Hà tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam), cơ quan công an còn thu giữ được nhiều giấy tờ khác liên quan tới dự án trị giá hàng triệu USD tại một số nước.



Sau khi đưa ra các “dự án xuyên quốc gia,” ông Hà nói với các bị hại việc 22 triệu USD bị ách lại tại nước ngoài vì chính quyền ở đó yêu cầu xác nhận số tiền trên không phải là hành vi rửa tiền... thì mới được giải ngân. Ông Hà còn bịa chuyện còn rất nhiều tiền đang bị "lưu giữ" ở các ngân hàng nước ngoài. Muốn giải ngân cần phải đóng một khoản tiền lớn.



Chưa hết, vị giám đốc lừa đảo này còn đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân ứng trước tiền và sẽ được vay nhiều triệu USD với lãi suất thấp. Thậm chí, họ còn được ông Hà hứa thưởng hàng trăm nghìn USD. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong vòng 2 năm (từ năm 2007 đến 2009), Hà đã lừa đảo 9 bị hại với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.



Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hà đều khăng khăng cho rằng các dự án "xuyên quốc gia" nói trên là có thật. 22 triệu USD tại một nước ở châu Phi do Hà trực tiếp làm việc với luật sư của đối tác để thỏa thuận và ký hợp đồng.



Do có nhiều khúc mắc trong việc chuyển tiền, Hà đã phải liên hệ với các cơ quan thuộc Chính phủ Nigeria, Mỹ và Ghana để gửi 3 loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số tiền này là “tiền sạch.”



Theo xác minh tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), được biết công ty của ông Hà không phải là hội viên và không thông qua Phòng Xúc tiến thương mại tại các quốc gia Nigeria, Ghana, Moldova, Anh, Togo… VCCI cũng không hề có hồ sơ xin hoặc đã xác nhận các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của Công ty Thanh Hà.



Qua điều tra, đã kết luận những “dự án triệu USD” của Giám đốc Nguyễn Thanh Hà và các văn bản, giấy tờ liên quan đều là giả. Mở rộng điều tra, còn phát hiện, đầu năm 2007, ông Hà đã sử dụng 5 dự án nước ngoài để lừa đảo tại tỉnh Khánh Hòa.



Ngoài ra, ông Hà còn sử dụng 11 hồ sơ, dự án nước ngoài khác để lừa đảo một số doanh nghiệp và cá nhân trong nước. Những vụ việc này đã được cơ quan điều tra tách rút hồ sơ để xử lý sau./.







