Tù chung thân kẻ hiếp dâm cháu bé hơn 100 lần

Theo tòa, dù Bình không nhận tội nhưng qua các chứng cứ trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của các nạn nhân đã đủ cơ sở xác định Bình thực hiện hành vi đồi bại đối với nhiều trẻ em trong khoảng thời gian dài.

Theo hồ sơ, thấy cháu C. (SN 2001, hàng xóm) thường đến nhà mình chơi, Bình nảy sinh ý định đồi bại. Ngày 15-2-2011, cháu C. lại cùng các em đến nhà Bình chơi. Bình bèn gọi cháu C. đến nằm cùng mình. Do cháu C. còn nhỏ không biết gì nên làm theo lời Bình. Khi các em của cháu C. về, Bình liền thực hiện hành vi đen tối với cháu C. rồi dọa không được kể với ai và đưa cho cháu 20.000 đồng mua kẹo. Từ đó, Bình đã xâm hại cháu C. khoảng… 100 lần, hầu hết tại nhà mình. Mỗi lần Bình đều dọa và đưa cho cháu C. từ 10.000 đến 100.000 đồng. Sáng 7-11-2012, Bình tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu C. tại nhà thì bị chú ruột của cháu C. phát hiện, bắt tại trận.

Ngoài ra, từ năm 2011 đến 2012, Bình còn bốn lần thực hiện hành vi đồi bại với một cháu bé hàng xóm khác là cháu T. (SN 2003).

HOÀNG YẾN