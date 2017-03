Tự đâm vào thành cầu Vĩnh Tuy, một phụ nữ tử vong

Cảnh sát giao thông tiến hành khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Sự việc hy hữu trên xảy ra vào khoảng 1 giờ 20 phút hôm nay, 20/6 trên cầu Vĩnh Tuy đoạn chạy qua phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.



Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy Honda Wave S mang biển kiểm soát 14P9-9812 đang lưu thông theo hướng Hà Nội-Quốc lộ 5. Đến gần hết cầu, đột nhiên, chiếc xe máy mất lái, đâm thẳng vào thành cầu.



Va chạm quá mạnh khiến cho chiếc xe bị bắn về phía trước khoảng 5m. Người phụ nữ điều khiển phương tiện cũng bị văng ra xa. Do đội mũ bảo hiểm không đảm bảo an toàn, đầu của nạn nhân đã va đập mạnh vào mặt đường khiến chị này tử vong ngay sau đó.



Tai nạn xảy ra đã khiến rất đông người hiếu kỳ dừng lại khiến giao thông qua khu vực này bị ùn ứ cục bộ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng như công an phường Long Biên đã có mặt tại hiện trường để tiến hành kiểm tra và phân luồng, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện.



Thông tin ban đầu, nạn nhân sinh năm 1986 và đang trên đường về Quảng Ninh thì gặp nạn.



Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ./.

Theo Sơn Bách (Vietnam+)