Từ đầu năm xảy ra gần 50 vụ cháy

Liên tục xảy cháy

Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra gần 50 vụ cháy, nổ, làm chết 2 người, bị thương 3 người, thiệt hại về tài sản khoảng 800 triệu đồng. Trong đó, có 21 vụ xảy cháy ở nhà dân; 2 vụ cháy ở cơ quan Nhà nước; 12 vụ cháy tại cơ sở, doanh nghiệp; 6 vụ cháy phương tiện giao thông… Đáng chú ý, 5 ngày Tết Nguyên đán Tân Mão vừa qua, địa bàn Thủ đô xảy ra 5 vụ cháy, nổ, làm bị thương 3 người. So với tháng 12-2010, hỏa hoạn đã tăng 25 vụ, tăng 2 người chết, thiệt hại về tài sản tăng gần 700 triệu đồng.

Mới đây, vào lúc 8h ngày 6-2, xảy cháy gần 100m2 nhà kho thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hồng Hà, địa chỉ tại xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội đã điều 4 xe chữa cháy, xe chuyên dùng của Đội Cảnh sát PCCC Ba Đình, Từ Liêm đến hiện trường, phối hợp với công an sở tại tổ chức cứu chữa. Sau 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, song lửa đã thiêu rụi một lượng lớn hàng hóa trong kho gồm: than hoạt tính, bông hóa học, hàng chục lít hóa chất… trị giá khoảng 50 triệu đồng. Trước đó, 1h ngày 5-2, hỏa hoạn cũng xảy ra tại một nhà dân trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy. Phòng Cảnh sát PCCC đã điều 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC Từ Liêm đến hiện trường cứu chữa. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn bước đầu được xác định do chủ nhà thắp hương thờ cúng ban đêm, không người trông nom, tàn hương rơi vào vật dễ cháy dẫn đến hỏa hoạn.

Hạn chế trong công tác PCCC từ cơ sở

Thượng tá Tô Xuân Thiều, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội cho biết: Trong số 246 vụ cháy, nổ tại Hà Nội năm 2010, có tới trên 200 vụ xảy ra ở các cơ sở cấp II, cấp III, trực thuộc công an các quận, huyện, thị xã… quản lý. Gần 50 vụ xảy cháy từ đầu năm 2011 đến nay cũng không phải ngoại lệ. Điều này cho thấy, công tác kiểm tra, xử lý, hướng dẫn an toàn PCCC ở cấp cơ sở đang bộc lộ những thiếu sót. Lý giải thực tế này, Thượng tá Tô Xuân Thiều nói: Hiện công an các quận, huyện, thị xã… chưa có cán bộ chuyên trách làm công tác PCCC, mà hầu hết kiêm nhiệm nhiều “mảng” công tác khác. Không có cán bộ chuyên trách, không sâu sát tình hình địa bàn, không nắm chắc danh sách các cơ sở trọng điểm về PCCC để có kế hoạch kiểm tra - là nguyên nhân khiến hỏa hoạn bùng phát nhiều. Cũng theo chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC - CATP Hà Nội: Qua công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân các vụ cháy thời gian qua, lực lượng công an xác định, hầu hết các vụ xảy cháy là do chủ quan, bất cẩn. Bên cạnh nguyên nhân do sơ suất trong sử dụng điện, các vụ cháy, sự cố cháy do sử dụng ngọn lửa trần đang có chiều hướng gia tăng. Điển hình như vụ hỏa hoạn tại nhà thuyền neo đậu trên sông Hồng đầu tháng 1-2011 vừa qua, tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình làm 2 bà cháu chết cháy thương tâm.

Cơ quan PCCC đề nghị người dân nâng cao hơn nữa ý thức phòng ngừa hỏa hoạn, góp phần cùng lực lượng PCCC Thủ đô giảm 10% số vụ cháy trên địa bàn trong năm 2011, không để xảy ra các vụ cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo Thu Hạnh (ANTĐ)