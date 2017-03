Tứ giác Eden: Không có chuyện ưu ái Vincom

“Nói TP ưu ái Vincom là không đúng”. Đó là khẳng định của UBND TP.HCM trong văn bản trả lời đơn khiếu nại của tập thể 104 hộ dân thuộc khu vực tứ giác Eden, quận 1. Văn bản này do Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài ký ngày 9-9. UBND TP cũng cho biết thể thức văn bản khiếu nại tập thể là sai quy định nhưng do có một số thắc mắc, phản ánh bổ sung so với lần trước nên TP trả lời lần cuối cùng.

Không ai xin đầu tư

Theo phản ánh của các hộ dân Eden, trong năm 2005, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã triển khai đo vẽ và kêu gọi đầu tư khu vực này. Đồng thời, Công ty Cổ phần Thương mại Eden cũng trình dự án xin được đầu tư mở rộng Trung tâm thương mại Eden nhưng không được TP chấp thuận. Trong khi đó, TP lại chuẩn bị sẵn các điều kiện cần thiết để Công ty Vincom được cấp phép đầu tư. Chưa hết, từ tháng 5-2007, Công ty Cổ phần Eden đã có văn bản xin chủ trương đầu tư khu tứ giác Eden nhưng cũng không được đồng ý, một thời gian sau TP lại giao cho Vincom. Những chủ đầu tư liên doanh với các tập đoàn của Úc và Malaysia cũng không được tiếp cận dự án.

Trả lời câu hỏi này, UBND TP cho biết dự án đầu tư khu tứ giác Eden đã có chủ trương từ lâu nhưng hiệu quả đầu tư thấp. Năm 2004, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã được giao thực hiện nhưng không triển khai được do khu vực này bị hạn chế chiều cao, hệ số sử dụng đất thấp, khoảng lùi và tầng cao chỉ được bằng khách sạn Rex. Năm 2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP báo cáo dự án này được Công ty Vincom quan tâm. Và trên cơ sở đề xuất của sở này, UBND TP chấp thuận chọn Vincom làm chủ đầu tư dự án tại khu vực Eden. Về phía Công ty Eden, TP cho biết qua kiểm tra thì tháng 5-2007 không nhận được công văn xin đầu tư của đơn vị này. “Nếu có thì TP cũng không chấp thuận do tháng 4-2007 đã chọn Công ty Vincom làm chủ đầu tư” - văn bản của TP cho hay.

Một góc trong khu vực tứ giác Eden. Ảnh: HTD

Trong văn bản trên, lãnh đạo TP cũng khẳng định: Kể từ ngày TP có chủ trương kêu gọi đầu tư khu vực Eden (tháng 9-2006) đến khi chấp thuận cho Vincom làm chủ đầu tư (tháng 4-2007), ngoài hồ sơ của Vincom ra, Sở KH&ĐT không nhận được bất kỳ hồ sơ của đơn vị nào khác. Do đó, các ý kiến cho rằng TP ưu ái Công ty Vincom là không đúng.

Giá mua bán 7 lượng vàng/m2 là cá biệt

Về giá bồi thường, các hộ dân này cho rằng UBND TP không khách quan khi viện dẫn giá mua bán của 19 trường hợp rải rác ở nhiều thời điểm trong thời gian từ năm 1979 đến 2002 để so sánh. Trong khi đó, người dân đưa ra trường hợp căn hộ tại tầng hai chung cư 19 Nguyễn Thị Minh Khai (cũng trong phường Bến Nghé, quận 1) khi mua bán công chứng năm 2008 đã có giá 7 lượng vàng SJC/m2 thì không được chấp nhận?

Lãnh đạo TP giải đáp đây là khu đất phức tạp, có hai đơn vị cùng tự thỏa thuận mua bán với dân dẫn đến tranh chấp khiếu nại, TP đang chỉ đạo cơ quan công an làm rõ. “Đó là trường hợp cá biệt, không phải là giao dịch phổ biến trong điều kiện bình thường nên không thể làm căn cứ để so sánh, xác định giá đất” - văn bản nêu rõ.

TP cũng cho biết trong công tác thu thập thông tin của Sở Tài chính, giá chuyển nhượng của năm chung cư cũ tại trung tâm quận 1 (chung cư 98 Nguyễn Huệ - Lê Lợi, chung cư 39 Hai Bà Trưng, chung cư 42 Tôn Thất Thiệp…) thì mức giá cũng tương đương giá bồi thường của khu Eden. Chưa kể giá bán tại các chung cư này đã bao gồm cả nhà và đất, trong khi giá bồi thường do TP duyệt cho khu Eden chưa bao gồm giá trị nhà.

Sau khi trả lời những phản ánh trên, TP đề nghị các hộ dân còn thắc mắc khiếu nại thì phải viết đơn riêng lẻ và nộp tại UBND quận 1 để được giải quyết khiếu nại lần đầu. Trường hợp đã được quận 1 giải quyết mà vẫn không đồng ý, từng hộ dân gửi đơn lên Thanh tra TP (nếu khiếu nại về quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư) hoặc Sở TN&MT (nếu khiếu nại về quyết định thu hồi đất) để tiếp tục giải quyết.

Chưa có hộ nào đăng ký tái định cư Trong đơn khiếu nại, các hộ dân Eden cũng phản ánh hiện chưa có quy hoạch tái định cư cho 210 hộ dân và 21 doanh nghiệp bị di dời; Vincom chỉ mua được 56 căn hộ là không phù hợp chính sách, chủ trương khi thu hồi đất. “Kiến nghị TP chuẩn bị sẵn các căn hộ trên địa bàn quận 1, có đủ cơ sở pháp lý và quyền sử dụng đất lâu dài trước khi tiến hành giải phóng mặt bằng” - những cư dân Eden đề nghị. Về vấn đề này, TP cho biết: Theo báo cáo của UBND quận 1, khi công bố chủ trương lẫn trong quá trình triển khai, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận đã phát bản kê khai đăng ký nguyện vọng tái định cư nhưng tới nay chưa có hộ nào đăng ký. Vừa qua, chủ đầu tư đã giới thiệu một số căn hộ tại các quận 1, 2, 3 để bố trí tái định cư với giá cao nhất 37,2 triệu đồng/m2, thấp hơn giá bồi thường của khu Eden (tầng bảy là 40,6 triệu đồng, tầng một gần 144 triệu đồng). Theo UBND TP, Vincom cũng giới thiệu thêm 36 căn hộ chung cư tái định cư, trình UBND quận 1 xem xét, phê duyệt giá bán.

CẨM TÚ