Tự hào những chiến công không đổ máu bắt trùm ma túy đất Cảng

Sáng 10-10, tại Nhà hát lớn TP Hải Phòng, Phòng CSĐTTP Ma túy - Công an TP Hải Phòng đã tổ chức lễ đón nhận danh liệu Anh hùng LLVTND. Tới dự buổi lễ có thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Việt Tân; GĐ Công an TP Hải Phòng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca; cùng nhiều lãnh đạo Bộ Công An, Công an TP Hải Phòng, các cán bộ, chiến sĩ PC47, Công an TP Hải Phòng qua các thời kỳ. Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho đại diện PC47.





Đại tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng PC47 - Công an TP Hải Phòng, phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Phạm Văn Điềm, Trưởng phòng PC47 - Công an TP Hải Phòng, cho biết: “Tội phạm ma túy là tội phạm nguy hiểm nhất trong số các loại tội phạm. Đây là những đối tượng luôn sẵn sàng chống trả quyết liệt bằng vũ khí. Phòng PC47 - Công an TP Hải Phòng là đơn vị đối đầu trực tiếp với nhóm tội phạm nguy hiểm này nhưng trong nhiều năm liền chiến công của đơn vị luôn được thực hiện một cách an toàn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ PC47 - Công an TP Hải Phòng luôn phải ghi nhớ khẩu lệnh: Không được phép đổ máu!”.

Giang hồ đất Cảng sau khi có được chút “tiếng tăm” đều đi theo con đường buôn bán ma túy. Theo đánh giá của Công an TP Hải Phòng, các đối tượng này đã lập nên một chuỗi đường dây quy mô với tiềm lực kinh tế và mối quan hệ phức tạp, vô cùng tinh vi.

Thượng Tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an, trao danh hiệu anh hùng LLVTND cho phòng PC47, Công an TP Hải Phòng

Có những chuyên án ma túy của phòng PC47 - Công an TP Hải Phòng khiến người dân không thể nào quên. Trong đó nổi bật là vị bắt hai “ông trùm” Dũng “tình” và Bình “ấm”.

Dũng “tình” tên thật là Dư Kim Dũng, SN 1969, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng - là một trùm ma túy trong những năm 2000 ở Hải Phòng. Dũng khiến dư luận chú ý khi bất ngờ giàu lên nhanh chóng. Năm 2007, Dũng đã tổ chức một đám hỏi khiến cả TP Hải Phòng phải xôn xao. Ngay trong thời kỳ đỉnh cao đó của Dũng, Công an TP Hải Phòng chỉ đạo PC47 lập chuyên án điều tra và bắt gọn Dũng một cách khéo léo, êm thắm.

Trong khi đó, Bình “ấm” tên thật là Nguyễn Văn Bình, SN 1963, cũng ngụ quận Lê Chân, Hải Phòng nổi tiếng với câu nói: “Bắn chết tất cả những ai cản trở”. Thế nhưng khi Bình “ấm” bị bắt, không một tiếng súng nào nổ. “Ông trùm” bị khống chế một cách an toàn, không đổ máu, mặc dù lúc đó Bình “ấm” đã chuẩn bị hai khẩu K59 đã lên nòng, một khẩu AK báng gấp, hai bộ đàm và một thanh kiếm.

Còn rất nhiều chiến công trong nguy hiểm nhưng không được phép đổ máu rất đáng tự hào của phòng PC47, Công an TP Hải Phòng. Đây là những thành tích để phòng PC47 xứng đáng nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND. Thượng tướng Trần Việt Tân phát biểu: “Danh hiệu này không chỉ là vinh dự của phòng PC47 hay của Công an TP Hải Phòng mà là vinh dự của toàn lực lượng công an”.