Tử hình 4 đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với 4 bị cáo, gồm Tạ Văn Ưu, 49 tuổi, quê xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên; Nguyễn Văn Hồng, 31 tuổi, và Nguyễn Thế Hải, 31 tuổi, cùng trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên; Trần Văn Thạo, 35 tuổi, trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, cùng tỉnh Bắc Giang.Tám bị cáo bị phạt tù chung thân, gồm: Trịnh Thanh Hải, trú tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Bắc Giang; Lô Văn Vinh, trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn; Vi Văn Ngọc, trú tại xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn; Đoàn Văn Thái, trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang; Nguyễn Thành An, trú tại xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang; Nguyễn Văn Nên, trú tại xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, Bắc Giang; Tàng Văn Suổi, trú tại xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn; Phạm Văn Lập, trú tại xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.Các bị cáo Hoàng Thị Tăng, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, bị phạt 20 năm tù giam, tổng hợp với án cũ đã xử, Tăng phải chịu hình phạt 30 năm tù giam.Ba bị cáo khác bị phạt 20 năm tù giam gồm Trần Thị Kim Lan, trú tại xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, Thái Nguyên; Nguyễn Như Chiến, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Bùi Xuân Bình, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, Bắc Giang.Các bị cáo Nguyễn Quang Hoan, trú tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, bị phạt 17 năm tù giam; Lưu Ngọc Tú, trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang, bị phạt 16 năm tù giam.Các bị cáo nêu trên còn bị phạt tiền theo quy định của pháp luật.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân tỉnh, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 17/6/2010, trên đường tỉnh 398 thuộc địa phận xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt quả tang Tạ Văn Ưu và Nguyễn Văn Hồng đang vận chuyển trái phép chất ma túy và đã thu giữ 695,018 gam heroin, 146 viên ma túy Methamphetamin.Mở rộng điều tra, Công an xác định được 18 bị can trong vụ án này đã thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn, phạm vào điều 194 Bộ luật Hình sự.Các hành vi của các bị cáo diễn ra trên địa bàn nhiều tỉnh như Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều bị cáo đã phạm tội nhiều lần.Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình./.