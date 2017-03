Tử hình đối tượng giết, cướp tài sản của bác dâu

Vũ là đối tượng vì cần tiền trả nợ đã thủ sẵn hung khí để lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Phúc (bác dâu của Vũ, ngụ cùng địa phương) để giết và cướp tài sản gây hoang mang dư luận tháng 3-2014.

Theo đó, ngày 24-3, do thiếu nợ của một số người gần chục triệu đồng và mỗi tháng phải đóng tiền hụi cho bà Phúc 1 triệu đồng nên Vũ nảy sinh ý định vào nhà bà Phúc để cướp tài sản. Do là cháu của bà Phúc nên Vũ biết rõ thời gian sinh hoạt của bà Phúc. Khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Vũ chuẩn bị một con dao Thái lan, đeo khẩu trang che mặt, đội nón bảo hiểm và chạy chiếc xe cup 50 tới gần nhà bà Phúc. Vũ bỏ xe lại bên đường rồi lẻn vào nhà bà Phúc khi cửa cổng, cửa nhà không khóa. Lúc này, Vũ thấy trên kệ bếp có để một chiếc điện thoại của bà Phúc nên lấy bỏ vào túi quần. Khi đó, bà Phúc từ nhà tắm bước ra phát hiện có người lạ đột nhập thì hô hoán đồng thời lấy thau nhôm đánh Vũ. Vũ một tay đỡ một tay rút dao từ thắt lưng ra đâm một nhát vào dưới ngực trái của bà Phúc đồng thời giữ dao, đẩy bà Phúc dồn vào nhà tắm. Do sàn trơn nên Vũ bị ngã ngửa. Lúc này bà Phúc ngã đè lên người Vũ và giật được khẩu trang. Nhận ra Vũ, bà Phúc la lên thì bị Vũ vùng dậy tiếp tục đè bà Phúc xuống nền nhà tắm và đâm. Dù bị đâm nhưng bà Phúc vẫn cố giằng co với Vũ khiến Vũ bị thương và con dao gãy làm đôi. Lát sau, do kiệt sức bà Phúc nằm dưới sàn nhà, mắt vẫn mở nhưng không cử động được.

Thấy vậy, Vũ tháo ba chiếc nhẫn vàng cùng năm vòng siemen của bà Phúc rồi bế sốc, cắm đầu bà vào thùng nước trong nhà tắm. Vũ lục và lấy thêm 200 nghìn đồng trong thiệp cưới của bà Phúc rồi bỏ trèo tường đằng sau tẩu thoát. Vũ chạy xe tới nghĩa trang sát núi gần đó để phi tang. Tài sản cướp được Vũ mang bán được 6,6 triệu đồng. Riêng điện thoại Vũ tháo sim, cho bạn mượn điện thoại. Do bị thương, Vũ tự mua bông băng về rửa sau đó nhờ bạn chở đi trung tâm y tế huyện. Số tiền bán vàng, Vũ trả nợ một phần cho bạn bè. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau đó Vũ đã bị bắt giữ trong sự bàng hoàng của cả gia đình.

Tại phiên tòa, Vũ khai do nợ nần nên mang dao theo lẻn vào nhà bà Phúc chỉ với ý định trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, HĐXX và cả đại diện Viện KSND đều đưa ra lập luận bác bỏ lời khai này. Theo đó, Vũ có ý định cướp tài sản. Khi bị bà Phúc phát hiện, thay vì bỏ chạy Vũ lại dùng dao đâm bà Phúc và cố ý sát hại bà Phúc tới cùng. Sau đó, Vũ còn có các thủ đoạn làm giả thời gian nhằm đánh lạc hướng, che giấu hành vi phạm tội. Được gia đình báo tin bà Phúc bị sát hại, Vũ vẫn tới để phụ lo đám tang cho bà Phúc như không có chuyện gì xảy ra.

Chủ tọa phiên tòa nhận định, hành vi của Vũ là vô cùng dã man, tàn nhẫn, lạnh lùng, động cơ mục đích đê hèn, không còn khả năng cải tạo. Vì vậy tòa đã tuyên Vũ tổng hợp mức án là tử hình trong sự đồng tình của người dân tham dự phiên tòa xét xử lưu động.