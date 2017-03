Tử hình đối tượng rủ 'bạn chat' vào nhà nghỉ sát hại, cướp tài sản

HĐXX nhận định án sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương đã xử đúng người đúng tội và thỏa đáng không có tình tiết giảm nhẹ nào khác để xem xét giảm án.





Đầu tháng 3, Thuận quê ở Bến Tre quen với Trang qua mạng internet. Trong thời gian này, Thuận biết Trang có tài sản nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Nói là làm, Thuận điện thoại hẹn gặp Trang vào trưa ngày 17-3 tại ngã tư cầu Ông Bố, phường Bình Hòa, TX.Thuận An đi chơi. Từ sáng Thuận đi xe khách từ tỉnh Bến Tre lên chỗ hẹn và đến cửa hàng vật liệu xây dựng gần đó mua một cây búa, loại 1,5kg giấu trong người.

Tới trưa Trang điều khiển xe máy đến gặp rồi giao xe cho Thuận chở cùng đến nhà nghỉ N.A. ở phường An Phú, TX.Thuận An thuê phòng. Nhân lúc Trang vào nhà vệ sinh rửa mặt, Thuận lấy cây búa giấu dưới gầm giường. Trang bước ra nằm cùng Thuận chuyện trò và xem tivi. Do có người gọi điện thoại nên Trang vừa xem tivi, vừa nghe điện thoại.

Lúc này, Thuận lấy cây búa dưới gầm giường ra đánh vào phía sau đầu của Trang một cái làm Trang ngã. Thuận tiếp tục dùng búa đánh tiếp nhiều cái nữa vào đầu Trang cho đến khi thấy nạn nhân không còn cử động. Sau đó, Thuận lột lấy nhẫn vàng, điện thoại, bóp da và chìa khóa xe máy của Trang. Rồi Thuận đóng cửa phòng, đem búa ra phía sau nhà nghỉ cất giấu, xuống bãi lấy xe tẩu thoát.

Nghi ngờ, nhân viên của nhà nghỉ không cho Thuận lấy xe và yêu cầu phải dẫn lên phòng để kiểm tra nhưng Thuận không đi. Nhân viên này một mình lên phòng kiểm tra thì phát hiện sự việc nên tri hô. Thuận bỏ chạy về phía nghĩa trang phường thì bị người dân sống ở gần đó đuổi theo bắt được và báo cho công an. Nạn nhân được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.