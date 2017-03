Tử hình hai bị cáo tổ chức huyết chiến trong đêm

Các bị cáo khác là Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Quang Long, Lê Quang Tiến, Trần Quốc Minh, Hoàng Xuân Hùng, Ngô Lê Trung Hiếu... bị phạt từ bảy đến 15 năm tù về cùng tội danh trên.

Tối 11-4-2007, tại một quán bar, nhóm của Lê Minh Sơn đã xô xát với nhóm của Lợi. Hai nhóm đã dùng vỏ chai, ly bia trong quán ném nhau và thề một trận huyết chiến.

Sau đó, hai bên tập hợp người, trang bị gậy gộc, dao, kiếm để đánh nhau. Khi chạm mặt, hai nhóm đã hỗn chiến làm kinh hoàng cả khu vực dân cư. Huy (nhóm của Lợi) cầm mác đuổi chém Sơn nhiều nhát vào đầu. Lợi cũng tham gia chém Sơn cho đến chết.

Khi bị công an TP Đà Nẵng truy bắt, nhóm của Lợi chạy về ngã ba Non Nước. Cùng lúc này, Huỳnh Bá Trọng (nhóm của Sơn) sau khi thấy đàn anh chết đã tập hợp lực lượng truy tìm nhóm của Lợi. Tại ngã ba Non Nước, hai nhóm tiếp tục gặp nhau và Trọng bị Huy chém gây thương tật 78%. Cuộc hỗn chiến kết thúc khi công an truy bắt đến nơi.

Năm 2008, vụ án được TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử. Sau đó Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã hủy bản án để điều tra tiếp... Quá trình điều tra, truy tố lại, một số bị cáo bị chuyển tội danh từ tội gây rối trật tự công cộng sang tội giết người. Vụ án bị trì hoãn nhiều lần với các lý do như thay đổi luật sư bào chữa, điều tra bổ sung, chuyển tội danh...

LÊ PHI