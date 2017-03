Tử hình hai kẻ buôn 208 bánh heroin

Ba bị cáo Trần Văn Tú, Nhúa Xồng (quốc tịch Lào) và Phạm Thị Liễu bị tù chung thân, bị cáo Bùi Ngọc Tình 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy...

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐL

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 28-12-2012, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Tuấn, Tú, Tình, Chá, Xồng… và thu giữ 58 bánh heroin đưa từ Lào về trên bốn xe ô tô. Sau đó công an bắt thêm Liễu ở Bắc Ninh. Kết quả điều tra cho thấy chỉ trong hai tháng (từ tháng 10-2012 đến khi bị bắt) Tuấn và các đồng phạm đã mua bán 208 bánh heroin (trọng lượng 72.864 g) và 321 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 30 g) từ Lào đưa về Việt Nam rồi bán sang Trung Quốc và các nước.

ĐẮC LAM