Tử hình hung thủ chế tạo mìn giết gia đình tình địch

Với hành vi giết người mất nhân tính, Đinh Văn Quyết bị bác kháng cáo xin giảm án tử hình Với hành vi giết người mất nhân tính, Đinh Văn Quyết bị bác kháng cáo xin giảm án tử hình



Bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đó đã tuyên hình phạt cao nhất là tử hình đối với hung thủ Đinh Văn Quyết. Bị cáo Quyết đã kháng cáo xin tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, xin được tha án tử hình.Tuy nhiên sau khi xem xét toàn bộ vụ án, làm rõ động cơ và kế hoạch, phương án giết người của Đinh Văn Quyết, hội đồng xét xử quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên bản án tử hình (về hai tội giết người và chế tạo, tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ) đối với Quyết. Nguyên nhân phạm tội của Đinh Văn Quyết xuất phát từ mối quan hệ nam nữ bất chính.Năm 2007, trong thời gian làm việc tại KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bị cáo Đinh Văn Quyết đã phát sinh tình cảm yêu đương với đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị Nhung (hơn Quyết một tuổi, đã có chồng và hai con). Đến năm 2008, Quyết chuyển sang làm công ty khác nhưng vẫn giữ mối quan hệ tình cảm với Nhung. Cả hai nhiều lần hẹn hò đi chơi, thuê phòng trọ với nhau.Nhiều lần Quyết đã nhân danh mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè đến nhà chị Nhung (tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chơi khi chồng chị Nhung vắng nhà. Lần nào đến Quyết cũng mua quà bánh cho hai con và mẹ ruột chị Nhung.Việc qua lại, gọi điện thoại, nhắn tin hẹn hò của Quyết với Nhung đã khiến chồng chị Nhung là anh Hồng Văn Vũ nghi ngờ. Có lần Quyết đến nhà Nhung chơi thì gặp anh Vũ. Do nghi ngờ Quyết nên anh Vũ đuổi Quyết ra khỏi nhà và dọa đánh. Sau lần xô xát đó, Quyết không đến nhà Nhung chơi nữa mà cả hai điện thoại, chỉ hẹn gặp nhau ở ngoài. Nhưng cũng từ lần đụng mặt đó, nhiều lần Quyết hẹn gặp chị Nhung rất khó khăn vì Nhung nói không đến được do anh Vũ theo dõi, quản lý chặt. Chính vì vậy, Quyết đã rắp tâm giết chết anh Vũ.Do có chút hiểu biết về làm pháo, thuốc nổ nên Đinh Văn Quyết đã có kế hoạch chế tạo mìn, cài trong máy cassette để gửi đến nhà anh Vũ, với mong muốn khi anh Vũ cắm điện mở máy cassette sẽ bị nổ mìn chết. Vì thế, Quyết đã đặt mua 200 gram thuốc nổ, kíp nổ với giá 500.000 đồng, một máy cassette cũ (giá 200.000 đồng) và các loại dây điện về chuẩn bị chế tạo mìn. Quyết đã đem thuốc nổ cài vào máy cassette, nối kíp nổ vào dây nguồn của máy cassette để khi cắm điện thì máy sẽ phát nổ.Tối 13-11-2010, Đinh Văn Quyết gọi điện thoại biết Nhung đang đi làm ca, nghĩ rằng chồng Nhung ở nhà nên Quyết chở máy cassette đến nhà chị Nhung. Quyết bịt khẩu trang kín mặt, dự định bỏ chiếc máy cassette trước nhà rồi bỏ đi nhưng vừa lúc đó cháu Hồng Thị Thu Hà (6 tuổi, con gái chị Nhung và anh Vũ) đi ra sân và nhìn thấy Quyết. Biết cháu Hà đã nhận ra mình nên Quyết đưa chiếc máy cassete cho Hà và nói “cho cháu nè”. Cháu Hà mang máy vào trong nhà đưa cho anh trai là Hồng Hoàng Phi Long (9 tuổi).Bà Nguyễn Thị Khỏe (mẹ ruột của Nhung) cũng ở nhà nên khi thấy chiếc máy đã đề nghị cháu Long cắm điện để nghe thử. Khi Long cắm điện, chiếc máy cassette phát nổ khiến bà Khỏe và cháu Hà tử vong, cháu Long bị thương rất nặng nhưng may mắn thoát chết.Theo C.MAI (TTO)