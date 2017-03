Tử hình kẻ chuyên hạ độc giết người nghèo

Chiều 31-8, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Trung (SN 1971, ngụ Tây Ninh) mức án tử hình và Nguyễn Thị Gái (SN 1969, ngụ Củ Chi) tù chung thân về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.



Ngoài ra một bị cáo khác cũng bị phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác mà có”.









Bị cáo Trung ngất xỉu khi nghe tuyên án tử hình



Theo cáo trạng, chỉ trong vòng hai tháng, từ tháng 3 đến tháng 5-2010, Trung và Gái đã dùng thủ đoạn pha tân dược và độc dược dụ những người bán vé số, mua phế liệu bị mù hoặc khuyết tật uống để lấy tài sản, làm chết 2 người.Cụ thể, sáng 2-5-2010, Trung gặp bà Trương Thị Thanh (63 tuổi, quê Quảng Ngãi) đang đi bộ bán vé số. Trung nói bà lên xe rồi chở vào quán cà phê để mua vé số. Lợi dụng lúc bà Thanh sơ hở, Trung bỏ thuốc độc vào ly cà phê của bà.Vì đang khát nước nên bà Thanh uống cạn ly cà phê và mê man. Trung đã lấy 120.000 đồng và xấp vé số đem đến đại lý bán được 420.000 đồng.Nhân viên quán cà phê phát hiện bà Thanh nằm bất động trên võng nên đưa vào Bệnh viện Củ Chi cấp cứu nhưng bà không qua khỏi.Tiếp đó, gày 10-5-2010, Trung lượn xe máy vòng vòng thì thấy bà Ngô Thị G. bị mù đang đi bán vé số. Trung kêu bà G. lên xe rồi nói là chở đến nhà bạn để mua hết vé số.Bà G. tưởng gặp ân nhân nên lên xe để Trung chở đến quán cà phê. Đến bóng cây vắng người, Trung khui nước ngọt rồi bỏ thuốc độc vào cho bà G. uống.Khi bà G. mệt, Trung lấy 25 tờ vé số và 60.000 đồng (nạn nhân khai mất 270.000 đồng) rồi vờ nói đi mua thuốc cho bà uống nhưng đi luôn bỏ mặt nạn nhân giữa đường. Bà G. được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết.Hôm sau, sáng 11-5-2010, Gái chở Trung xuống Long An tìm người có tài sản để chiếm đoạt. Đến thị trấn Hậu Nghĩa, Trung đi bộ sang đường rồi đón xe ôm của ông Huỳnh Văn Nỉ về Củ Chi.Đi ngang một quán nhậu tại Củ Chi, Trung rủ ông Nỉ vào quán uống bia. Lợi dụng lúc ông Nỉ đi vệ sinh, Trung bỏ thuốc độc vào ly bia của nạn nhân.Ông Nỉ mệt nên Trung dùng xe đưa ông đến bệnh viện. Thấy tình trạng sức khỏe bệnh nhân khá nặng nên bệnh viện yêu cầu chuyển viện. Trung kêu taxi chở ông Nỉ đến bệnh viện Củ Chi rồi bỏ mặc nạn nhân.Ông Nỉ tử vong sau đó do uống thuốc độc quá nhiều. Trong vụ này, Trung và Gái chiếm đoạt được một điện thoại, bóp tiền và xe máy của bác tài xe ôm. Điều đáng nói, trong tất cả các vụ án, các bị cáo lấy hết giấy tờ của các nạn nhân để bệnh viện không liên lạc được với người nhà và như thế sẽ không truy tìm ra tung tích chúng. Việc 9 nạn nhân không chết là ngoài mong đợi của Trung và Gái.Xét hành vi của các bị cáo là quá tàn độc và man rợ, HĐXX đã tuyên tử hình đối với kẻ chủ mưu và tù chung thân cho kẻ đồng phạm. Một bản án được đông đảo người dự khán đồng tình.Đại diện VKSND giữ quyền công tố nhận định: “Đừng đổ lỗi do mình nghèo mà phạm tội, rất nhiều những người mẹ không biết chữ thậm chí mù lòa nhưng vẫn lặn lội thân cò, bươn chải bán từng tờ vé số, từng trái cóc, trái ổi kiếm bạc cắt nuôi sống bản thân và gia đình, nuôi những đứa con học đại học. Sao bị cáo không lấy đó làm tấm gương mà sống?”.Theo Ph.Dũng (NLĐ)