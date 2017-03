Tử hình kẻ ghen tuông giết vợ hờ

Tòa nhận định hành vi của bị cáo rất dã man, côn đồ nên mức án cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp, thỏa đáng.

An có vợ nhưng đã ly thân. Từ năm 2008, An chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thanh Thúy tại một nhà trọ ở xã Phước Đông, Gò Dầu (Tây Ninh). Sau đó, An nghi ngờ chị Thúy ngoại tình nên nảy ý định giết chị Thúy. Sáng 19-4-2012, An tổ chức nhậu tại nhà với bạn. Nhậu xong, An mang theo rựa rồi chạy xe máy đến phòng trọ của chị Thúy. An cầm rựa vào nói chuyện thì bị chị Thúy đuổi về. Tức giận, An liền dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

HOÀNG YẾN