Tử hình kẻ giết bác dâu cướp tài sản

Theo cáo trạng, do thiếu nợ nên Vũ nảy sinh ý định vào nhà bà Phúc - bác dâu của Vũ để cướp tài sản. Khoảng 9 giờ 30 sáng 24-3, Vũ lẻn vào nhà bà Phúc thì bị bà Phúc phát hiện, hô hoán, chống trả. Vũ đâm vào ngực trái của bà Phúc rồi giữ dao, đẩy bà vào nhà tắm. Do sàn trơn nên Vũ bị ngã ngửa. Bà Phúc giật được khẩu trang. Nhận ra Vũ, bà la lên thì bị y vùng dậy tiếp tục đè bà xuống đâm. Bà Phúc cố giằng co với y khiến y bị thương và con dao gãy làm đôi.

Lát sau do kiệt sức, bà Phúc nằm dưới sàn nhà nhưng không cử động được. Thấy vậy, Vũ tháo ba chiếc nhẫn vàng cùng năm vòng ximen của bà Phúc rồi bế sốc, cắm đầu bà vào thùng nước trong nhà tắm. Sau đó y lục lấy thêm 200.000 đồng rồi trèo tường tẩu thoát và bị bắt sau đó.

Chủ tọa phiên tòa nhận định hành vi của bị cáo là vô cùng dã man, tàn nhẫn, lạnh lùng, động cơ mục đích đê hèn, không còn khả năng cải tạo.

TRÙNG KHÁNH