Tử hình kẻ giết dã man hai vợ chồng già

Ngày 27-3, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm tại Hội trường UBND xã Tà Nung (TP.Đà Lạt) và tuyên án tử hình đối với Lữ Văn Quý (23 tuổi, ngụ xã Tà Nung, TP. Đà Lạt) về tội danh Giết người và Cướp tài sản.



Bị cáo Quý tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào tối 25-1, do cần tiền chuộc lại xe máy của mẹ vợ đã cầm cố do đánh bạc thua nên Quý đã đến nhà ông Vũ Mạnh Hồng (59 tuổi) và bà Bùi Thị Hợp (58 tuổi, ngụ thôn 4) để vay tiền. Khi đến nơi, Quý hỏi vay 1,5 triệu đồng nhưng bà Hợp nói không có. Lúc này Quý phát hiện trên nền nhà có một con dao bị gãy cán liền nảy sinh ý định giết vợ chồng gia chủ để cướp tài sản.

Nghĩ là làm, Quý cầm con dao đánh nhiều nhát vào sau đầu ông Hồng khiến nạn nhân gã gục tại chỗ. Lúc này bà Hợp từ ngoài vào thì Quý tiếp tục dùng dao đập nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau khi gây án, Quý cướp được hai điện thoại di động trị giá hơn 500 ngàn đồng.

Trước khi bỏ đi, sợ bị bại lộ nên Quý đã dùng búa đập vào mỗi nạn nhân một nhát rồi bỏ ra về. Bà Hợp do chấn thương quá nặng nên đã tử vong ngay tại chỗ. Ông Hồng được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Gây án xong, hung thủ về phòng trọ rửa sạch sẽ những vết máu rồi nằm ngủ. Ngày hôm sau, đối tượng này đến nhà người quen đánh bài và bán một chiếc điện thoại được 300 ngàn đồng.

Qua điều tra công an tỉnh Lâm Đồng xác định nghi can của vụ án mạng này chính là Lữ Văn Quý, một thanh niên nghiện bài bạc, đã từng thuê phòng trọ của gia đình nạn nhân. Vào thời điển này, Quý đang lẩn trốn khỏi địa phương. Sau 10 ngày gây án hung thủ bị bắt tại TP.Vinh (Nghệ An) khi trên một chuyến khách với âm mưu trốn sang Lào.

Văn Ngọc – Cao Nguyên