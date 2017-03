Tử hình kẻ giết người tình

Học đến lớp 4, Đặng Công Khánh (32 tuổi, ngụ Tuyên Quang) ở nhà phụ giúp cha mẹ và theo nghề cơ khí. Lập gia đình với người bạn đồng niên, vợ chồng Khánh sinh được hai đứa con kháu khỉnh.









Đến năm 2002, do mâu thuẫn gia đình trầm trọng, Khánh bỏ vào thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) để làm ăn. Tại đây, người này sống như vợ chồng với chị Nhâm, người đàn bà cùng quê đã ly dị chồng.Khoảng tháng 4/2007, cháu Hương (15 tuổi) là con riêng của chị Nhâm từ Tuyên Quang vào sống cùng mẹ. Thấy cô bé xinh xắn dễ thương, lại tỏ ra quý mến cha dượng nên Khánh cũng thương yêu Hương hết mực.Dần dà, qua những lần đùa giỡn đụng chạm, gã cha dượng nảy sinh ý định tà dâm với cô bé nhưng không thể thực hiện vì luôn có mặt vợ hờ trong nhà. Sau nhiều ngày tính toán, Khánh quyết giết người tình để thực hiện ý định đen tối với con gái của cô.Theo đó, trưa 4/10/2008, Khánh giả vờ rủ chị Nhâm đi xin việc làm rồi ghé vào khu chợ nhỏ gần giáo xứ Bùi Đức ăn chè. Ăn xong, gã chồng hờ rủ chị Nhâm vào khu đất trống gần đó để bắt ốc. Trong lúc nói chuyện, Khánh cho vợ biết đây là khu vực ngày xưa mình thường đến để cá độ đá gà khiến chị Nhâm nổi đóa.Sau một lúc cãi vã, Khánh bỏ đi về phía con đường mòn đến chỗ khuất của khu đất. Chờ chị Nhâm đi đến sát mình, Khánh bất ngờ lấy tay đập mạnh vào gáy vợ khiến chị này bất tỉnh. Tiếp đó, gã đàn ông lao đến bóp cổ nạn nhân cho đến chết. Xong, gã bế xác chị Nhâm giấu vào một bụi cây gần đó.Sau khi gây án, Khánh lấy máy điện thoại của chị Nhâm nhắn vào số của mình "Em đi Vũng Tàu xin việc" để đánh lừa cháu Hương. Trở về phòng trọ, Khánh kể cho Hương nghe về tin nhắn của chị Nhâm rồi rủ cô bé đi Vũng Tàu tìm mẹ. Tin lời cha dượng, Hương đồng ý. Tại phòng trọ ở thành phố biển, Khánh nhiều lần đòi quan hệ tình dục với Hương nhưng cô bé luôn từ chối.Ngày hôm sau Khánh chở Hương quay trở về Biên Hòa. Tại phòng trọ của mình, gã cha dượng đã thực hiện hành vi đồi bại với Hương. Đến ngày 12/10/2008, cháu đã đến công an tố cáo Khánh, đồng thời trình báo về sự mất tích của mẹ mình là có liên quan đến người đàn ông này. Ngay sau đó, Khánh đã bị công an TP Biên Hòa bắt giữ.Ngày 9/7, nhận định hành vi phạm tội của Đặng Công Khánh là rất nguy hiểm, phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng... TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội "giết người", 8 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em". Tổng hợp hình phạt, Khánh phải chấp hành án tử hình.Vài ngày sau, Khánh chấp nhận mức án về tội "hiếp dâm trẻ em", kháng cáo hình phạt cho tội "giết người" vì cho rằng quá nặng.Hôm nay, từ lúc được dẫn vào phòng xử, Khánh đã tỏ thái độ hoang mang đến cùng cực. Khai nhận với HĐXX, bị cáo luôn cho rằng không cố ý giết chết chị Nhâm. Lúc đánh chị này bất tỉnh, thấy nạn nhân nằm im, Khánh tưởng chị giả vờ nên mới xông đến bóp cổ.Trình bày lý do xin giảm nhẹ hình, Khánh nại hoàn cảnh gia đình rất neo đơn, mẹ chết sớm, cha già đang sống khổ sở với bệnh tật. Người này cũng cho rằng mình muốn sống để chăm sóc hai con, để chúng khỏi bơ vơ.Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao vẫn giữ nguyên hình phạt với Đặng Công Khánh.