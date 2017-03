Tử hình kẻ giết người yêu, cướp vàng

Ngày 7-9, Toà án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử một vụ án rất ly kỳ. Bởi bị cáo can tội giết người đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú 10 năm, sống dưới vỏ bọc là người khác, thậm chí đã có vợ và 2 con song vẫn phải đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho lỗi lầm 10 năm trước của mình.



Hơn 10 năm về trước, Trịnh Văn Tuấn (SN 1980) và chị Cấn Thị Duyên (SN 1981), cùng ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất (Hà Nội) có quan hệ tình cảm yêu đương. Khoảng 19 giờ ngày 2-8-2000, Tuấn thuê một chiếc xe máy và chở chị Duyên đi chơi tại khu vực bờ mương cánh đồng Săn (huyện Thạch Thất).









Tại đây, do sợ chị Duyên không yêu mình nữa và muốn giữ trinh tiết cho người khác, Tuấn đòi quan hệ tình dục nhưng chị Duyên từ chối. Bị cự tuyệt, Tuấn dùng giày đánh và đẩy chị Duyên ngã xuống mương nước rồi tiếp tục dùng hai tay bóp cổ chị Duyên dìm xuống nước cho đến khi chị Duyên tắt thở.Sau khi sát hại chị Duyên, Tuấn lấy đi đôi hoa tai vàng và dây chuyền vàng của nạn nhân. Tuấn đi xe máy về trả cho chủ xe rồi lấy xe đạp bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Tuấn bán chiếc xe đạp của gia đình được 200.000 đồng, bán đôi hoa tai vàng được 570.000 đồng cho một người quen ở cùng huyện. Còn dây chuyền vàng trên đường trốn vào Cà Mau, đoạn đi qua khu vực Nghệ An – Huế, Tuấn đã bán được 1,4 triệu đồng.Quá trình sinh sống tại ấp 13, xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Tuấn lấy tên là Trần Minh Phúc. Năm 2002, Tuấn chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác và có hai con. Đến ngày 23-12-2010, Tuấn bị Cơ quan CSĐT (Công an TP Hà Nội) bắt theo lệnh truy nã. Trong phiên tòa ngày hôm nay, Tuấn đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết chị Duyên hơn 10 năm trước. Mọi người dự phiên tòa không khỏi xót lòng và ghê sợ khi nghe Tuấn kể lại hành vi giết chị Duyên như thế nào.Trong phần tranh luận tại phiên tòa, VKS đã đề nghị mức án chung thân đối với Tuấn. Sau khi nghị án xem xét các tình tiết trong vụ án, nhận thấy hành vi của Tuấn là hết sức dã man và vô nhân tính đan tâm giết chết người mình yêu rồi cướp đi nữ trang của nạn nhân chỉ vì không được thỏa mãn dục vọng đê hèn, HĐXX đã tuyên phạt tử hình đối với Trịnh Văn Tuấn.Theo N. Quyết (NLĐO)