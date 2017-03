Tử hình kẻ hiếp dâm người tình rồi đẩy xác trôi sông

Ngày 26-6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Ngô Phụng Hiệp (SN 1988, quê Kiên Giang) mức án tử hình về hai tội giết người và hiếp dâm.



Liên quan đến vụ án, bị cáo Lương Văn Bằng (SN 1982, quê Tuyên Quang) bị tuyên phạt 2 năm tù về tội không tố giác tội phạm.



Hiệp đã cắt cổ người tình khi đòi quan hệ tình dục không cho. Ảnh: Phạm Dũng



Hiệp là đội trưởng đội bảo vệ một công ty vệ sĩ, quen biết với chị B.T.N.T. (18 tuổi) qua mạng và thường xuyên đi chơi từ tháng 7-2010.Tối ngày 13-9-2010, tại quán ăn Gió Lộng (quận Thủ Đức), Hiệp và Bằng cùng một số bảo vệ ngồi uống rượu để chia tay vì ngày mai Bằng nghỉ việc.Sau khi có rượu, Hiệp chạy xe máy đến phòng trọ chở T. đến quán Gió Lộng tâm sự. Khoảng 21 giờ, Bằng đang nằm võng thì thấy Hiệp dẫn T. vào chòi lá cạnh sông Sài Gòn.Trong lúc tâm sự, T. nghe điện thoại một người bạn gọi đến. Do nghi ngờ người tình có tình yêu mới nên Hiệp nảy sinh ý định giao cấu để trả thù rồi chia tay.Hiệp đòi quan hệ thì T. nói rằng đang “đèn đỏ” nhưng Hiệp không tin. Khi bắt đầu thực hiện hành vi thì Hiệp phát hiện đúng như T. nói nên dừng lại.Đang nằm võng, Bằng nghe trong chòi lá T. la thất thanh nên đến rọi đèn pin vào thì Hiệp “trần như nhộng” hỏi Bằng “làm tí không?”. Do sợ liên lụy gia đình nên Bằng từ chối và đi về võng nằm tiếp.Sau khi Bằng đi, Hiệp dùng dao bấm cắt cổ T. rồi ẵm xác T. đẩy xuống sông. Sau đó, Hiệp dùng nước rửa vết máu trên nền gạch rồi vứt toàn bộ quần áo nạn nhân xuống sông.Sau khi gây án, Hiệp bỏ trốn. Đến sáng 1-10-2010, Hiệp đến một cửa hàng quần áo mua đồ rồi lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở nên chiếm đoạt điện thoại. Khi Hiệp đem điện thoại đi cài đặt lại thì bị Công an tỉnh Bình Dương bắt.Tại phiên tòa, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tiền mai táng phí là 59,3 triệu đồng, ngoài ra không yêu cầu bồi thường gì thêm. Mẹ bị hại nói rằng, gia đình bị cáo không một lần thăm hỏi, nhang khói để làm ấm lòng con gái bà.Có mặt tại phiên sơ thẩm, mẹ bị cáo Hiệp cũng như họ hàng bị cáo tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt trước sự đau đớn của gia đình bị hại khiến nhiều người dự khán ngao ngán.Theo Phạm Dũng (NLĐO)