Tử hình kẻ sát hại cả nhà chủ cũ cướp tài sản

Ngày 28/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Đào Văn Hải (21 tuổi, ngụ Nam Định) mức án tử hình về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. Liên quan đến vụ án, Phạm Văn Sơn (20 tuổi) cũng nhận 1 năm 6 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, tháng 3, vợ chồng anh Phạm Ngọc Hào thuê Hải làm thợ trang trí thạch cao cho cửa hàng của mình với mức lương 2,5 triệu đồng một tháng. Làm được 10 ngày, gã nhân viên nghỉ và xin ứng tiền công nhưng anh Hào không đồng ý vì đã thanh toán đầy đủ trước đó. Cho rằng ông chủ ăn chặn tiền “mồ hôi nước mắt” của mình, Hải nảy sinh ý định giết chết vợ chồng anh Hào để cướp tài sản.

Hải (áo đen) và Sơn tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Vũ Mai.

Ngày 3/4, Hải đến chơi tại tiệm Internet cạnh cửa hàng anh Hào với ý định tối sẽ sang xin ngủ nhờ để ra tay hành động. Tuy nhiên, đêm đó “kế hoạch đen” của Hải bị lùi lại vì đã quá khuya.

Hôm sau, vừa thấy vợ chồng anh Hào chở con đi chơi về, Hải sang xin ngủ nhờ và được đồng ý. Đến 2h sáng 5/4, gã nhân viên cũ xuống bếp lấy hai con dao rồi đi vào phòng ngủ đâm một nhát vào bụng anh Hào. Thấy chồng rên la, người vợ bật dậy định mở đèn thì thấy Hải đứng ở cửa phòng liền nhờ gã giúp.

Bình thản làm theo yêu cầu của bà chủ, khi đèn vừa sáng, Hải lao đến đâm nhiều nhát vào người anh Hào trước sự khiếp hãi của người vợ. Mặc cho chị van xin, hung thủ lạnh lùng quay sang đâm liền mấy nhát vào người phụ nữ rồi buộc chị mở tủ lấy tiền.

Lúc này, cháu Phạm Ngọc Quý (gần 3 tuổi) thức giấc khóc lóc. Sợ hàng xóm nghe thấy, Hải tiếp tục xuống tay khiến cháu bé gục tại chỗ. Để bịt đầu mối, tên sát thủ máu lạnh cứa vào cổ bà chủ cho đến khi chị này bất động. Gây án xong, Hải lấy đi 16 triệu đồng, 2 điện thoại, một xe máy… rồi khóa trái cửa, vứt chìa khóa xuống cống nước trước nhà để không ai ứng cứu kịp cho các nạn nhân.

Mẹ con chị chủ nhà may mắn thoát chết. Ảnh: Vũ Mai.

Một lúc sau, nghe tiếng kêu cứu yếu ớt phát ra từ nhà anh Hào, người dân xung quanh đã báo công an phá cửa vào cứu các nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hào đã chết, chị vợ phải chịu thương tật 76%, còn cháu Quý may mắn chỉ bị 2% vĩnh viễn.

Để có thể tiêu thụ được chiếc xe máy, Hải định đem về quê tìm “mối” nhưng giữa đường bị công an thu giữ vì không có giấy tờ xe. Trên đường đi xe tốc hành ra Hà Nội, Hải làm quen với một cô gái, hào phóng tặng “người đẹp” chiếc điện thoại của nạn nhân và hẹn ngày “tái ngộ”.

Dù biết Hải giết người cướp tài sản tại TPHCM nhưng Phạm Văn Sơn vẫn cho ở nhờ và cùng người này sang Hà Nam thăm bạn gái vừa quen trên xe. Chỉ đến khi công an điều tra đến, Sơn mới kêu bạn dọn đi, tránh liên lụy đến mình.

Chiều ngày 15/4, sau 10 ngày gây ra tội ác ghê rợn, Sơn đã bị công an bắt giữ tại bến xe Giáp Bát - Hà Nội.

Tại tòa, Sơn cho rằng Hải chỉ nói “đã đánh lộn, cướp xe ở TPHCM” chứ không biết bạn gây ra tội ác mạn rợ như vậy. Còn Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội với vẻ rất thành khẩn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

Tuy nhiên, đánh giá vụ án mang tính đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của Đào Văn Hải là vô cùng dã man, tàn bạo, mất hết tính người, mẹ con cháu Quý không chết là ngoài mong muốn của bị cáo… HĐXX đã tuyên mức án cao nhất đối với Hải.

Theo Vũ Mai (VNE)