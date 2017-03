Tử hình thợ hớt tóc mua bán 2 bánh ma túy

Ngày 10-8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đăng Quang (SN 1966, quê Thanh Hóa, tạm trú quận 12-TPHCM) về tội "mua bán trái phép chất ma túy".





Vì hám lợi nên gã thợ hớt tóc phải trả giá. Ảnh: Phạm Dũng



Theo Ph. Dũng (NLĐO)

Trưa 12-7-2011, Đội CSĐT Công an quận Bình Tân-TPHCM bắt quả tang một đối tượng đang hút ma túy tại bãi đất trống thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân.Quá trình điều tra, con nghiện này khai mua ma túy của Đặng Văn Toàn (đã bị phạt tù, không kháng cáo). Từ Toàn, công an lần ra đầu mối của Quang.Theo đó, chiều cùng ngày, công an ập vào tiệp hớt tóc của Quang trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 và thu giữ trong cốp xe 2 bánh ma túy với trọng lượng 680 gram.Quang khai nhận tháng 6-2011, một vị khách đến hớt tóc nói rằng có lượng lớn ma túy cần tiêu thụ, nếu Quang muốn lấy hàng thì sẽ được giá ưu đãi.Nghe có lý, Quang đã đón xe ra Nghệ An mua số mua túy này giá 330 triệu, đưa trước 100 triệu, số còn lại sẽ trả sau khi bán hết. Tuy nhiên, chỉ bán được vài tép đầu thì gã thợ hớt tóc đã bị bắt giữ.