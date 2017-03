Tù nặng vì đi buôn heroin để đổi đời (!)

Theo hồ sơ, đầu tháng 1-2013, Minh lên rừng tìm hái lá về làm thuốc cho chồng đang bị ốm nhưng mục đích chính là tìm khách để bán ma túy. Trên vùng rừng Pù Lôm (huyện Tương Dương), Minh gặp Bình đặt hàng mua một bánh heroin và một gói hồng phiến. Ngoài tiền chênh lệch giá mua và bán, Bình hứa sẽ cho thêm từ 2 triệu đến 3 triệu đồng nếu Minh lấy được hàng “xịn”. Minh trở về nhà rủ May (hàng xóm) cùng tham gia phi vụ buôn heroin và May đồng ý. Ngày 3-1, Minh và May cùng nhau lên núi Pù Lôm tìm gặp ba người đàn ông dân tộc Mông, mua nợ một bánh heroin giá 28 triệu đồng và một gói hồng phiến giá 14 triệu đồng. Khi đang giao hàng thì Minh và May bị cảnh sát bắt quả tang. Bình nhanh chân chạy lên rừng trốn thoát...

Tại phiên tòa May cho rằng do Minh rủ rê và muốn nhanh chóng làm giàu, đổi đời nên đã đi buôn heroin. May cũng trình bày hiện chồng đang đi tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy nên xin tha cho May để về nuôi hai con còn nhỏ.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm, có bàn bạc tổ chức, là nguyên nhân phát sinh ra nhiều tệ nạn khác trong xã hội, biết rõ buôn ma túy là hàng cấm nhưng vẫn tham gia nên phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, trình độ hiểu biết còn hạn chế nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

ĐẮC LAM