Từ ngày 1-4, bỏ sổ kiểm định ô tô

Thay vào đó, các xe qua kiểm định nếu đạt sẽ được các đơn vị đăng kiểm cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Giấy chứng nhận (thay sổ) gồm bốn trang. Trong đó trang 1 và 4 được in sẵn theo mẫu của Cục Đăng kiểm Việt Nam; trang 2 và 3 do các đơn vị đăng kiểm in các thông số quản lý hành chính và kỹ thuật của xe như loại xe, biển số đăng ký, nhãn hiệu xe, số máy… Giấy chứng nhận này được chủ, lái xe mang theo khi tham gia giao thông và xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra. Giấy chứng nhận chỉ có hiệu lực trong chu kỳ kiểm định của xe (ba, sáu, 12 hoặc 18 tháng…).

L.ĐỨC - H.TUYÊN