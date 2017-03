Tự nghỉ việc vì sợ bị trù dập: Không được bồi thường

trong vụ tranh chấp bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. HĐXX nhận định án sơ thẩm đã giải quyết đúng nhưng tính mức lương áp bồi thường chưa chính xác nên sửa án như trên.

Bà Tuyền khai bà bắt đầu làm việc tại Công ty Bách Hợp từ tháng 2-2008 với hợp đồng lao động ký trong thời hạn hai năm. Đến tháng 2-2010, đôi bên ký hợp đồng lao động thứ hai cũng với thời hạn hợp đồng như trước với mức lương hơn 4,5 triệu đồng/tháng. Hết hạn hợp đồng, bà vẫn tiếp tục làm việc tại công ty. Điều này theo luật, hợp đồng lao động giữa bà và công ty mặc nhiên trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.

Tuy nhiên, ngày 4-10-2012, công ty bất ngờ ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà mà không báo trước, không nêu lý do, không trao đổi với ban chấp hành công đoàn cơ sở (trong khi lúc này bà đang có thai). Nửa tháng sau, công ty có thông báo hủy quyết định nói trên và đề nghị bà trở lại làm việc. Do sợ bị trù dập, bà không trở lại làm việc. Nay bà khởi kiện đòi bồi thường gần 66 triệu đồng do bị cho nghỉ việc trái luật.

Xử sơ thẩm, TAND quận 6 cho rằng quyết định của công ty cho bà Tuyền nghỉ việc không còn hiệu lực nên hai bên phải tôn trọng hợp đồng ký kết trước đó. Trong trường hợp không muốn tiếp tục hợp đồng, bà Tuyền cần phải thông báo trước nhưng bà đã không làm mà nói sợ bị trù dập là không chính đáng. Đồng thời, trong trường hợp bà Tuyền cho rằng quyết định cho nghỉ việc của công ty gây thiệt hại quyền lợi thì có quyền khởi kiện. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bà có quyền nghỉ việc mà không cần thủ tục chấm dứt hợp đồng nên việc làm của bà là trái luật, vì vậy bà không được hưởng trợ cấp lao động theo luật. Từ những phân tích trên, tòa chỉ chấp nhận buộc công ty thanh toán tiền lương 11 ngày và bồi thường hai tháng tiền lương, tổng cộng hơn 8,6 triệu đồng.

