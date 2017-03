Tư nhân xây lò hỏa táng 300 tỉ đồng ở TP.HCM

Dự án có tên là Công viên Hỏa táng Tháp Long Thọ, rộng gần 6 ha, nằm trong khuôn viên Nghĩa trang chính sách TP.HCM. Ở giai đoạn 1, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Long Cơ sẽ đầu tư 10 lò hỏa táng trên diện tích khoảng 2,5 ha và đưa vào hoạt động từ quý III-2013. Sau đó, chủ đầu tư sẽ xây dựng khu nhà tháp lưu tro, trong đó có khối tháp giữa cao 10 tầng và bốn khối tháp xung quanh một tầng.

Ở TP.HCM hiện có hai khu hỏa táng ở xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) và Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) nhưng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Còn dự án công viên hỏa táng này do tư nhân đầu tư đầu tiên tại TP.HCM. Theo Công ty Long Cơ, các lò hỏa táng sử dụng công nghệ Mỹ, không gây ô nhiễm môi trường, giúp phần nào giải quyết vấn đề về đất dành cho địa táng (chôn) ngày càng bị thu hẹp, thiếu tính ổn định do phải di dời sau một thời gian chôn cất. Ngoài ra, dự án còn phối hợp với Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ hậu sự những gia đình chính sách, gia đình có công hoặc những hoàn cảnh khó khăn.

M.PHONG