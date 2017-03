"Tú ông" 17 tuổi thu gần 200 triệu đồng/tháng

Ngày 28-7, TAND quận 10-TPHCM xử lưu động trên đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thông (SN 1993, quê Bến Tre) mức án 4 năm 6 tháng tù về tội chứa mại dâm.







Chân dung "tú ông" vị thành niên Nguyễn Quang Thông. Ảnh: Phạm Dũng Chân dung "tú ông" vị thành niên Nguyễn Quang Thông. Ảnh: Phạm Dũng



Theo Ph. Dũng (NLĐO)

Theo cáo trạng, chiều 16-6-2011, tại tiệm hớt tóc thanh nữ do Thông làm quản lý, công an đã bắt quả tang ba cặp nam nữ đang mua bán dâm.Tại CQĐT, các gái bán dâm khai được tuyển vào tiệm hớt tóc làm không lương, sống bằng tiền bán dâm, khách làng chơi trả 500.000 đồng cho mỗi lần mua dâm. Ngoài ra, khách còn phải trả tiền phòng cho Nguyễn Quang Thông từ 120.000 đồng đến 160.000 đồng tùy phòng lớn, nhỏ.Thông khai nhận, chính thức làm quản lý tiệm hớt tóc cho chị gái nghỉ sinh con từ tháng 5-2011. Chính Thông là người tuyển 15 cô gái chân dài, xinh đẹp. Trung bình mỗi ngày 15 cô gái tiếp khoảng 30 lượt khách.Mỗi ngày, thu nhập từ việc cho gái mãi dâm thuê phòng từ 5 triệu đến 9 triệu đồng. Chỉ trong vòng 1 tháng làm quản lý, Thông đã chuyển vào tài khoản của chị gái 172 triệu đồng.Tại cơ quan công an, chị gái Thông khai rằng không hề biết em trai mình kinh doanh phi pháp. Một điều dáng chú ý là Thông khai chuyển 172 triệu đồng vào tài khoản của chị mình, trong khi gái bán dâm không có lương, tiền thuê nhà cũng chỉ 12 triệu đồng/ tháng.Thế nhưng, không hiểu vì sao VKSND quận 10 chấp nhận số tiền thu lợi bất chính chỉ có 50 triệu đồng chứ không phải là 172 triệu đồng.