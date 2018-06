Tụ tập đập phá không phải là cách thể hiện lòng yêu nước

Khởi tố vụ án tụ tập gây rối ở Bình Thuận

Ngày 15-6, liên quan đến vụ việc tụ tập đông người, đập phá tài sản, tấn công lực lượng giữ gìn an ninh trật tự trong các ngày 10 và 11-6 xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa và TP Phan Thiết, Công an tỉnh Bình Thuận đã ra các quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ” để điều tra, xử lý những người liên quan.

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn công an tỉnh, cho biết: Hiện ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh), Công an huyện Tuy Phong, Công an huyện Bắc Bình, Công an TP Phan Thiết khẩn trương điều tra vụ án, củng cố hồ sơ khởi tố bị can, sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm răn đe, giáo dục chung.

Công an tỉnh cũng đã yêu cầu công an các địa phương và các phòng nghiệp vụ tập trung lực lượng, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân. “Công an tỉnh đã quán triệt không để tái diễn sự việc tương tự, tại bất cứ địa bàn nào, như sự việc đã xảy ra vừa qua” - Đại tá Nhiều nói.

• Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũng có gửi thư kêu gọi những người quá khích đã có hành động chống người thi hành công vụ, đập phá, đốt tài sản tại Đội Cảnh sát PCCC thuộc xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình sớm ra trình diện, tự thú. Các gia đình có con em, người thân vi phạm pháp luật hãy tích cực vận động, động viên họ ra tự thú và thành khẩn khai báo để hưởng chính sách khoan hồng. Những trường hợp cố tình trốn tránh hoặc bao che tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Địa điểm tiếp nhận người ra trình diện tự thú: Công an huyện Bắc Bình (điện thoại 0252.3860133); Công an huyện Tuy Phong (điện thoại 0252.3550163); Công an thị trấn Phan Rí Cửa (điện thoại 0252.3854133) hoặc công an nơi gần nhất.

PHÚ NHUẬN