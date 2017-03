Tụ tập gây rối để đòi công an trả xe

Trước đó, cùng vụ này, 10 bị cáo khác đã bị TAND tỉnh An Giang xử hồi tháng 9-2012, phạt lần lượt từ một năm sáu tháng tù đến bảy năm sáu tháng tù về các tội cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 25-12-2011, Công an xã Định Thành (Thoại Sơn) bắt quả tang bốn người bạn của Quân về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong quá trình lấy lời khai, lợi dụng sự mất cảnh giác của lực lượng công an xã, nhóm này bỏ trốn, về kể lại cho bạn bè nghe rằng bị công an giữ xe oan. Chiều 11-1-2012, Quân cùng nhiều thanh niên khác đã thuê hai xe taxi đến trụ sở Công an huyện Thoại Sơn thị uy, yêu cầu phải trả ngay hai xe máy đã giữ. Dù đã được giải thích, đề nghị giải tán nhưng nhóm Quân vẫn đứng la hét, chửi, đe dọa chém cán bộ công an. Công an liền mời nhóm Quân vào trụ sở làm việc nhưng họ không đồng ý lại còn kích động cả nhóm hành hung làm hai cán bộ công an bị thương.

Sau đó nhóm Quân lần lượt bị bắt, bị khởi tố. Riêng Quân bỏ trốn đến ngày 9-4-2014 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

DUY BÌNH